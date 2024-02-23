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Режиссер «Анатомии падения» может снять кинокомикс с Кейт Бланшетт

Автор: Илья Кувшинов

23 февраля 2024

Жюстин Трие рассказала, что ей предложили адаптировать графический роман «Моника»

Не исключено, что Жюстин Трие займется экранизацией графического романа – режиссер АНАТОМИИ ПАДЕНИЯ рассказала в интервью L'OBs, что, среди прочих проектов, ей предложили снять адаптацию комикса Дэниела Клоуза «Моника».

В материале подчеркивается, что Трие пока не дала финального ответа и все еще думает над предложением. Главную роль в картине должна исполнить Кейт Бланшетт.

В центре повествования исходного комикса оказывается героиня по имени Моника, в чьей истории перемешивается множество жанров – от тягучей мелодрамы до депрессивной комедии о взрослении. Сам автор отмечает, что при создании графического романа он поставил перед собой задачу рассказать об истории вселенной через жизнь обычного человека.

Напомним, что Трие номинирована на «Оскар» за АНАТОМИЮ ПАДЕНИЯ сразу в двух категориях – за лучшую режиссуру и за лучший оригинальный сценарий.

Фото: Paris Match

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