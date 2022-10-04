XII Московский международный кинофестиваль «Капля» назвал победителей

Наибольшее число наград получил фильм «Слежка»

Московский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля» объявил победителей этого года. Фильм «Слежка» стал лидером по количеству наград за все время существования кинофестиваля.

Тематически смотр был посвящен турецкому остросюжетному кинематографу, который представляли: актриса Себахат Адалар, режиссер Альпер Местчи и актер Андан Коч. Фестиваль также посетили режиссер Алексей Дыховичный, актриса Ольга Герчакова, актриса Таисия Новик и многие другие. На Q&A-сессии и церемонии награждения присутствовали гости из Великобритании, Италии, Турции, Сербии, Аргентины, Японии, США, Германии и Канады.

Победители XII фестиваля «Капля»:

Лучший полный метр

• Лучший полнометражный триллер года – «После Чернобыля» (реж. Игорь Кинько и Максим Литвинов, Россия)

• Лучший полнометражный хоррор года – «The White Goddess» (реж. Eugina Gelbelman, Sean Coulton, Канада)

Лучший сценарий

• Benjamin Thomson — «As I Lie Awake» (США)

Лучший короткий метр

• Лучший короткометражный триллер года – «FURY» (реж. Petar Ristovski, продюсер Nada Savic, Сербия)

• Лучший короткометражный хоррор года – «Aura Phase» (реж. Rebeca Leal Hernandez, продюсер Celia Hernandez, Великобритания)

Лучшие кинопрокатные и продакшн компании 2021 года

• Компания 360 MAX (VR фильмы)

• Кинокомпания «Русское»

Лучшие игры в остросюжетном жанре

• «Madison»

• «In Rays of Light»

Специальные награды получили:

• Юное дарование года – Таисия Новик

• Приз зрительских симпатий – фильм «The Last Christmas» (реж. Раян Порт, США)

• Приз симпатии жюри – Андрей Дударенко за фильм «Лицо с портрета» (реж. Иван Качалин, Инесса Межевалова, Дмитрий Глазовский, Денис Колонтай; Россия)

• Лучший остросюжетный фильм года по версии кино-портала Profi Cinema — фильм «Слежка» (Россия/Беларусь, продюсеры Наталья Горн, Игорь Горн)

• Лучший фильм года по версии платформы «Триколор ТВ» и телеканала «Остросюжетное» — фильм «Слежка» (Россия/Беларусь, продюсеры Наталья горн, Игорь Горн)

• Самый оригинальный остросюжетный фильм года – «Душа на двоих» (реж. Георгий Смирнов, Россия)

• Главный прорыв года – фильм «Слежка» (Россия/Беларусь)

Спец-премии за отечественный вклад в развитие жанров остросюжетного кино получили:

• Кинопродюсер, сценарист, актер, актер дубляжа Александр Златопольский

• Актер дубляжа Михаил Тихонов

• Актер Александр Носик

• Актер Игорь Жижикин

• Cоветский и российский актер Евгений Герасимов за роль робота в советском сериале «Гостья из будущего»

• Актер Евгений Герчаков

Спец-премии за международный вклад в развитие жанров остросюжетного кино получили:

• Режиссер Uwe Boll (Германия)

• Актер Hideo Kimura (Япония)

• Актриса Sebahat Adalar (Турция)

• Режиссер Alper Mestci (Турция)

• Актер Adnan Koc (Турция)

Фестиваль «Капля» входит в перечень международных кинофестивалей, признанных Минкультуры РФ.