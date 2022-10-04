XII Московский международный кинофестиваль «Капля» назвал победителей
Наибольшее число наград получил фильм «Слежка»
Московский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля» объявил победителей этого года. Фильм «Слежка» стал лидером по количеству наград за все время существования кинофестиваля.
Тематически смотр был посвящен турецкому остросюжетному кинематографу, который представляли: актриса Себахат Адалар, режиссер Альпер Местчи и актер Андан Коч. Фестиваль также посетили режиссер Алексей Дыховичный, актриса Ольга Герчакова, актриса Таисия Новик и многие другие. На Q&A-сессии и церемонии награждения присутствовали гости из Великобритании, Италии, Турции, Сербии, Аргентины, Японии, США, Германии и Канады.
Победители XII фестиваля «Капля»:
Лучший полный метр
• Лучший полнометражный триллер года – «После Чернобыля» (реж. Игорь Кинько и Максим Литвинов, Россия)
• Лучший полнометражный хоррор года – «The White Goddess» (реж. Eugina Gelbelman, Sean Coulton, Канада)
Лучший сценарий
• Benjamin Thomson — «As I Lie Awake» (США)
Лучший короткий метр
• Лучший короткометражный триллер года – «FURY» (реж. Petar Ristovski, продюсер Nada Savic, Сербия)
• Лучший короткометражный хоррор года – «Aura Phase» (реж. Rebeca Leal Hernandez, продюсер Celia Hernandez, Великобритания)
Лучшие кинопрокатные и продакшн компании 2021 года
• Компания 360 MAX (VR фильмы)
• Кинокомпания «Русское»
Лучшие игры в остросюжетном жанре
• «Madison»
• «In Rays of Light»
Специальные награды получили:
• Юное дарование года – Таисия Новик
• Приз зрительских симпатий – фильм «The Last Christmas» (реж. Раян Порт, США)
• Приз симпатии жюри – Андрей Дударенко за фильм «Лицо с портрета» (реж. Иван Качалин, Инесса Межевалова, Дмитрий Глазовский, Денис Колонтай; Россия)
• Лучший остросюжетный фильм года по версии кино-портала Profi Cinema — фильм «Слежка» (Россия/Беларусь, продюсеры Наталья Горн, Игорь Горн)
• Лучший фильм года по версии платформы «Триколор ТВ» и телеканала «Остросюжетное» — фильм «Слежка» (Россия/Беларусь, продюсеры Наталья горн, Игорь Горн)
• Самый оригинальный остросюжетный фильм года – «Душа на двоих» (реж. Георгий Смирнов, Россия)
• Главный прорыв года – фильм «Слежка» (Россия/Беларусь)
Спец-премии за отечественный вклад в развитие жанров остросюжетного кино получили:
• Кинопродюсер, сценарист, актер, актер дубляжа Александр Златопольский
• Актер дубляжа Михаил Тихонов
• Актер Александр Носик
• Актер Игорь Жижикин
• Cоветский и российский актер Евгений Герасимов за роль робота в советском сериале «Гостья из будущего»
• Актер Евгений Герчаков
Спец-премии за международный вклад в развитие жанров остросюжетного кино получили:
• Режиссер Uwe Boll (Германия)
• Актер Hideo Kimura (Япония)
• Актриса Sebahat Adalar (Турция)
• Режиссер Alper Mestci (Турция)
• Актер Adnan Koc (Турция)
Фестиваль «Капля» входит в перечень международных кинофестивалей, признанных Минкультуры РФ.