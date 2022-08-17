Сроки проведения СПМКФ и выставок «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо» сдвинулись на один день

Сроки проведения Санкт-Петербургского международного Контент Форума и выставок «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо» сдвигаются на один день. Как сообщили организаторы мероприятия, Форум теперь начнет работу 26 сентября.

Решение о сдвиге сроков проведения принято в связи с практически 100% загрузкой отелей Hampton by Hilton Expoforum и Hilton Expoforum начиная с 28 сентября. Отныне Санкт-Петербурский международный Контент Форум (СПбМКФ) состоится в Санкт-Петербурге 26, 27 и 28 сентября 2022 года, в Конгресс-центре международного конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». В рамках форума в эти же даты пройдут XXIII международная выставка «КиноТеатр Экспо» и выставка «Контент Экспо». Как отметили организаторы, данное решение большинству участников форума позволит не менять уже привычные для проживания гостиницы. У делегатов остается ввозможность поселиться в привычные базовые гостиницы Форума – Hampton и Hilton (в комплексе «Экспофорум»), и Park Inn by Radisson Пулковская, от которой будет организован автобусный трансфер.

Как отмечают организаторы, аккредитация проходит в штатном порядке, на уровне 2021 года. Для участия в Форуме уже аккредитовались представители кинотеатров из всех крупнейших регионов России, а также из Беларуси. Участие в Форуме подтвердили ведущие дистрибьюторы киноконтента в России, программа презентаций и показов фильмов сформирована на 80%. В рамках Форума будут также представлены лучшие фильмы, созданные в регионах, а также весь имеющийся альтернативный контент: киноклассика, сериалы и иной оригинальный контент онлайновых видео-платформ, документальное и короткометражное кино, концерты, спектакли. В рамках выставочной экспозиции будут представлены новые технические решения для кинотеатров и кинобаров.

Вновь совместно с СПбМКФ состоится профессиональный форум ВКБ, организуемый сетью «Премьер Зал». Формируется деловая программа, посвященная самым актуальным вопросам контент-индустрии, и в том числе, методикам эффективной работы кинотеатров в текущих условиях.

Как и ранее, аккредитацию возможно приобрести онлайн, на сайте форума. Система онлайн-регистрации дает возможность заполнить и отправить заявку на аккредитацию, и получить все необходимые финансовые документы в электронном виде (счет, акт сдачи-приемки, счет-фактуру) в «личном кабинете».

Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ, до 2017 – форум и выставка «Кино Экспо», проводятся с 1999 года) – единственный в России, странах СНГ и Балтии ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа, главное событие для отечественной контент-индустрии. Участниками форума ежегодно становятся свыше 3000 представителей контент-индустрии из более чем 40 стран мира, среди которых: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, компаний - производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, представители медиа-холдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа (онлайновых видео-сервисов и др.), органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, представители СМИ и др. Форум является ключевым событием для определения репертуара российского кино и иного контента в кинотеатрах, на цифровых видео-платформах и ТВ. Стратегическими партнерами Форума являются «Газпром Медиа» и «Экспофорум».

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