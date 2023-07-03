Киноэкспо перенес даты

Конвент пройдет 13-15 сентября

Перенесены даты проведения форума Киноэкспо. Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) объявляет о новых числах: конвент состоится 13-15 сентября.

В связи с перезагруженностью конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» в ранее заявленные даты и связанные с этим логистические сложности для участников, организаторы сообщают о новых датах проведения форума: 13-15 сентября 2023 года. Новые даты не скажутся на программе презентаций контента и иных мероприятий.

В рамках форума уже подтверждены презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний: «Централ Партнершип», «Наше кино», «Карро», «Вольга», «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат» и других.

Аккредитация на форуме продолжается.