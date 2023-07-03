Киноэкспо перенес даты
Автор: БК
3 июля 2023
Конвент пройдет 13-15 сентября
Перенесены даты проведения форума Киноэкспо. Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ) объявляет о новых числах: конвент состоится 13-15 сентября.
В связи с перезагруженностью конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» в ранее заявленные даты и связанные с этим логистические сложности для участников, организаторы сообщают о новых датах проведения форума: 13-15 сентября 2023 года. Новые даты не скажутся на программе презентаций контента и иных мероприятий.
В рамках форума уже подтверждены презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний: «Централ Партнершип», «Наше кино», «Карро», «Вольга», «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат» и других.
Аккредитация на форуме продолжается.
Самое читаемое
«Кинопоиск» выступит соинвестором нового фильма Гая РичиПодробнее
Западные блогеры возмущены возвращением фильма «Титаник» на NetflixПодробнее
Восемь релизов Disney принесли компании убыток в $890 млнПодробнее
Вызов через Госуслуги: необычные маркетинговые ходы для продвижения фильмовПодробнее
Ролик телеканала ТНТ4 победил на премии Golden Trailer Awards 2023Подробнее
Затраты на производство ориджиналс онлайн-кинотеатров выросли на третьПодробнее
Минкультуры намерено изменить принцип работы с «Пушкинскими картами»Подробнее
Предпродажи уикенда: динозавры опережают турбозавров и роботовПодробнее
Российским кинематографистам предложили членство в Американской киноакадемииПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 июня – 2 июля 2023 годаПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 30 июня до 7 июляПодробнее
В Калининграде прошел фестиваль «Мир чудес»Подробнее
Касса России: «Дыхание» возглавило официальный чартПодробнее
В Калининграде начался форум «Новый вектор»Подробнее
Официальная касса России: минувший уикенд стал самым слабым в 2023 годуПодробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»Подробнее
В Светлогорске прошел второй день форума «Новый вектор»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июня – 2 июляПодробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»Подробнее
Анимация Миядзаки будет доступна в подписке ОккоПодробнее