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Российские киносети заявили о заморозке цен на билеты и продукцию кинобаров

Автор: БК

21 марта 2022

Также демонстраторы планируют привлекать зрителей релизами Болливуда, Южной Кореи и другими

Руководители пяти крупнейших киносетей страны – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакса», «Синема стар» и «Премьер-зала» — заявили о том, что на фоне роста стоимости большинства товаров и услуг кинотеатры сохранят докризисные цены не только на кинобилеты, но и на продукцию кинобаров. По данным компании «Невафильм Research» на 1 января 2022 года, на эти киносети приходится 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов.

Данное решение принято исходя из задачи сохранить поход в кино как доступный и актуальный вид досуга, несмотря на возросшие траты на лампы и комплектующие к проекторам — их стоимость увеличилась примерно на 80%. Также, по словам гендиректоров киносетей, после объявлений ведущих голливудских студий о приостановке выпуска новых релизов в России, у кинотеатров отсутствует контент, который был бы высоко востребован у кинозрителей.

Ожидается, что альтернативой голливудским релизам станут российские премьеры и хиты прошлых лет, советская и зарубежная классика, а также новые блокбастеры Болливуда, южнокорейские релизы и фильмы из Латинской Америки и других стран. В расписании киносетей на март сейчас представлено более 70 фильмов самых разных жанров более чем из 15 стран. 

В начале марта из-за ситуации на Украине голливудские мейджоры Disney, Sony, Warner Bros., Universal и Paramount приостановили кинотеатральный прокат своих фильмов в России. 

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