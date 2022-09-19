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Продюсер Андрей Бегунов возглавил компанию «Киностудия КИТ»

Автор: БК

19 сентября 2022

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«Киностудия КИТ» объявила о назначении продюсера Андрея Бегунова на позицию гендиректора компании. С мая 2021 года Бегунов работал в качестве заместителя гендиректора по развитию группы компаний ГПМ КИТ. 

«Андрей пришел в компанию чуть больше года назад, его основной задачей стало внедрение новых направлений деятельности ГК ГПМ КИТ, а также стратегическое развитие киностудии, где было необходимо полностью раскрыть потенциал команды, привлечь новые кадры, но, при этом, сохранить лучшие практики наших коллег, — отметил генеральный директор ГК ГПМ КИТ Андрей Терешок. — В итоге мы перезагрузили девелопмент, запустили собственное производство, расширили линейку форматов. К тому же, нам удалось найти новых стратегических партнеров. Поэтому назначение Андрея директором студии стало логичным продолжением всех преобразований». 

Также стало известно, что «Киностудии КИТ» сменила логотип и название на KITSTUDIO. 

«Для меня было важным дать студии мощный импульс к развитию. За последний год мы запустили несколько новых процессов, которые уже дали свои плоды. Это результат работы невероятных людей, собранных сегодня в киностудии, которыми я очень горжусь. И это только начало», — подчеркнул генеральный директор KITSTUDIO Андрей Бегунов.

Ранее Андрей Бегунов работал руководителем производства в кинокомпании «Амедиа», занимал должность руководителя финансового департамента в Фонде кино, был членом экспертного совета Фонда. Как независимый продюсер занимался производством и прокатом полнометражных, документальных фильмов и сериалов.

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