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Kion презентовал новинки ноября 2022 года

Автор: БК

2 ноября 2022

«Переговорщик», продолжение «Теста на беременность» и кинорелизы

С 3 ноября — «Переговорщик»
Сериал от создателей «Хрустального» с Кириллом Пироговым, Владимиром Мишуковым и Лянкой Грыу и Вильмой Кутавичюте в главных ролях. Разработка сериала — Kion, производство — продюсерская компания «Среда». Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, одним из авторов сценария и продюсером — Олег Маловичко. По сюжету, Александр Максимов — лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии Максимов выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии – девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью — жену (Лянка Грыу) и сына (Петр Натаров), друзей, порвал все связи — о нем буквально ничего не было слышно. Максимов живет отшельником, работает в центре психологический помощи по телефону — и каждый день находится на грани увольнения. Несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и вызывает гнев начальства. История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях 9-летней давности. Кто-то втягивает Максимова в опасную игру и заставляет «проснуться». Кто-то бросает ему новый вызов.

В ноябре — комедия «Секреты семейной жизни»
Во втором сезоне «Секретов семейной жизни» с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым у ентральный сюжет противостояния семейной пары и кровожадного до власти и денег следователя сопровождается различными второстепенными линиями новых героев. В фокусе внимания — любовный четырехугольник: борьбу за Полину ведут сразу трое мужчины, которые по разным причинам хотели бы связать с ней свою жизнь.

В ноябре — «Тест на беременность»
В центре сюжета нового сезона — жизнь Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова), у которой начался новый, переломный, этап. Постоянные конфликты с главврачом заставляют покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, где ее талант был бы востребован в полной мере. Но это оказывается совсем непросто. За сердце главной героини борются двое достойных мужчин, но Наташа еще не до конца оправилась после последнего разрыва и не готова к новым отношениям.  День за днем героиня спасает чужие жизни. Возможно, поэтому у нее совсем не остается времени на свою? 

В ноябре — МАТЬ МОЕГО СЫНА
По сюжету военный журналист Марк и его очаровательная жена Кира хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс, в приюте они находят Вика. Неожиданно объявляется настоящая мать мальчика Мари и ставит необычное условие — пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них. Марк начинает собственное расследование. Главные роли сыграли Дарья Жовнер, Марьяна Спивак и Евгений Ткачук.

В ноябре — МИЯ И Я: ЛЕГЕНДЫ СЕНТОПИИ
По сюжету, Мия обнаруживает, что ее волшебный камень является частью древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти Сентопию.

В ноябре — ИВАН СЕМЕНОВ: ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

В ноябре — ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО
11-летний Аллан вместе с отцом переезжают в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти. Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.

В ноябре — ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
Британская лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу. Уже в аэропорту женщина начинает видеть загадочных существ, а когда в одной из многочисленных сувенирных лавочек покупает стеклянную бутылочку и пытается её отмыть, перед ней возникает самый настоящий джинн. Алетея не торопится загадывать три желания, ей интереснее послушать его историю. Джинн начинает свой рассказ.

В ноябре — ЗЕМЛЯ СЫНОВЕЙ
Конец цивилизации настал. Вода и земля отравлены, выжить практически невозможно. Вдоль реки путешествует мальчик, в руках которого таинственный отцовский дневник. Ему надо найти того, кто разгадает тайну записей и поможет ему остаться в живых, ведь он еще не догадывается, насколько теперь опасен этот мир.

В ноябре — ЛАВСТОРИ
Фильм с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте. Он работает водителем и мечтает о карьере актера. Она — своенравная и прагматичная девушка, которая больше не верит в чудеса. Кажется, что у них нет ничего общего. Но это не так. Они — первая любовь друг друга. Молодым людям предстоит путешествие, в котором они проверят, есть ли второй шанс пережить первую любовь.

Онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными подборками фильмов и сериалов каждую неделю.

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