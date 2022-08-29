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Лаборатория «Ленфильм-дебют» провела финальный питчинг проектов

Автор: БК

29 августа 2022

По итогам презентаций две работы взяты в производство киностудией «Ленфильм»

27 августа в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» прошел финальный питчинг сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». Питчинг стал итоговым мероприятием полугодового курса, во время которого авторы десяти проектов разрабатывали свои дебютные сценарии.

На защитах были представлены проекты: «Ноль целых» Марии Барсуковой, «В режиме полета» Александра Варенникова, «Теплица» Вероники Горбушиной, «В глубину» Никиты Грушина, «Малика» Натальи Калашниковой, «Сиделка» Юлии Калининой, «Крым наш» Владимира и Елены Копцевой, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко, «Северная станция» Сергея Овечко, «У подножья гор» Дениса Спиридонова.

Проекты оценивали заместитель начальника отдела производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Арина Шакун, гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов, гендиректор компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, гендиректор МТС Медиа/ Kion Игорь Мишин, генпродюсер студии Metrafilms Артем Васильев, ведущий продюсер киностудии Look Film Анна Тихонова, гендиректор кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин, гендиректор «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, продюсер видеосервиса Start Георгий Шабанов, генпродюсер кинокомпания «Телесто» Елена Гликман, глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, креативный продюсер кинокомпании «Водород» Алина Тяжова, заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Николай Ларионов. 

Также среди экспертов были режиссер Александр Сокуров, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и кураторы лаборатории – режиссер, сценарист Наталия Мещанинова и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Программа будет продлена, открытие нового набора состоится этой осенью. О старте следующего отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют» будет объявлено дополнительно.

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