В Москве вновь пройдет ежегодная конференция «Медиабизнес»

Мероприятие пройдет 22 октября

22 октября «Ведомости» вновь проведут конференцию «Медиабизнес», одно из ключевых событий для лидеров медиаиндустрии.

В фокусе обсуждения: структурные изменения отрасли, новые подходы к монетизации контента, трансформация рекламных моделей, экономика авторских платформ. В программе: открытые интервью с медиаменеджерами, дискуссионные сессии и открытый диалог о взаимодействии платформ, авторов и государства.

Мероприятие пройдет в Москве, в пространстве Community, и соберет руководителей медиахолдингов, рекламных групп, продюсерских компаний и цифровых платформ.

В числе заявленных спикеров – генеральный директор НМГ Светлана Баланова, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор телеканала ТНТ Тинатин Канделаки, директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая, генеральный директор издательства «Эксмо» Олег Новиков, сооснователь, генеральный продюсер Start, Yellow, Black and White Денис Жалинский, директор кинокомпании СТВ, председатель Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов, исполняющий обязанности генерального директора холдинга «ON медиа» Дмитрий Смирнов и многие другие.



Подробнее о мероприятии можно прочитать на официальном сайте.

Фото: «Ведомости»