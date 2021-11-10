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Megogo Distribution объявила дату выхода «Неудержимых 4» и других релизов в России

Автор: Виолетта Палий

10 ноября 2021

Ряд фильмов заявлен на 2022 год

Megogo Distribution анонсировала изменения и новинки в графике релизов. Так, 25 августа 2022 года на экраны выйдет экранизация одноименной серии видеоигр БОРДЕРЛЕНДС. На 4 августа 2022-го встали НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 с Джейсоном Стэйтемом, Сильвестром Сталлоне и Меган Фокс. 

Среди весенних релизов 2022 года — триллер ФЛЕШБЭК с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи, прокат которого начнется 14 апреля, а 10 марта на большие экраны выйдет военный фильм ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ

Что касается перестановок, с 11 ноября 2021 года на 28 апреля 2022-го уехал мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ; c 18 ноября на 14 апреля 2022-го перенесен анимационный проект ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ. Также 31 марта 2022-го вместо 25 ноября 2021 года выйдет шпионский фильм АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ, показанный на минувшем Каннском кинофестивале. С 9 декабря на 3 февраля уехала картина, вдохновленная жизнью Селин Дион, ГОЛОС ЛЮБВИ

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