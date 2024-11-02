Минкультуры спрогнозировало объем кассовых сборов на новогодние праздники

По мнению ведомства, общая касса новогодних выходных может составить около 5 млрд рублей

Министр культуры РФ Ольга Любимова полагает, что совокупная касса грядущих новогодних выходных составит в районе 5 млрд рублей. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Ожидаем, что киносборы в новогодние праздники составят около 5 миллиардов рублей. На каникулах в кинотеатрах страны покажут детские и семейные фильмы: ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, ЕЛКИ 11», – заявила глава ведомства.

Напомним, что все фильмы отечественного проката за первые восемь дней 2024 года заработали 5,8 млрд рублей (по данным ЕАИС). Это рекордная касса за все время проведения «новогодних битв» – до этого общая емкость всех январских праздничных дней не выходила за пределы 4,5 млрд даже в самые успешные годы.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА