Дважды в новогоднюю реку

Отгремела очередная «новогодняя битва». Как и в прежние годы, благодаря ударно проведенному январскому марафону кинотеатры и вся отрасль в целом уже в начале года получили импульс к дальнейшему функционированию, что особенно важно в условиях постепенного выхода из кризиса. Совокупная касса новогодних выходных за счет успеха трех ключевых релизов покорила рекордную планку в 5,8 млрд рублей. Как всегда, прошедшая праздничная гонка в чем-то напоминает предыдущие киномарафоны, а в чем-то с ними кардинально расходится. По традиции, подводим основные итоги отгремевшей «новогодней битвы».

ТРИУМФ БРЕМЕНСКИХ ХОЛОПОВ

Все фильмы отечественного проката за первые восемь дней 2024 года заработали 5,8 млрд рублей (по данным ЕАИС). Это рекордная касса за все время проведения «новогодних битв». До этого общая емкость всех январских праздничных дней не выходила за пределы 4,5 млрд даже в самые успешные годы. Количество проданных билетов в период с 1 по 8 января, по данным ЕАИС, составило 14,8 млн. Для сравнения: в прошлом году объем новогодней аудитории равнялся 12,9 млн человек. С одной стороны, крайне отрадно, что число людей, выбирающих именно кинотеатры для своего праздничного досуга, выросло, и это несмотря на отсутствие в репертуаре зрелищного голливудского кино. С другой стороны, обращает на себя внимание серьезный разрыв между подъемом посещаемости и увеличением кассовых сборов. Если количество проданных билетов в сравнении с прошлым годом прибавило 9,5%, то рост валовой кассы составил гораздо более внушительные 28,9%.

Главная причина произошедшего лежит на поверхности: кинотеатры не могли не поднять цены на период праздников, и в этот раз скачок был довольно резкий. По данным ЕАИС, средняя стоимость билета в кино с 1 по 8 января выросла с 334 рублей в прошлом году до 392 рублей в 2024-м. То есть с учетом всех релизов рост цены составил 17,3%. Если же рассмотреть только пятерку самых востребованных фильмов «новогодней битвы», то данный показатель подскочит уже до 408 рублей. В недавнем материале, посвященном тому, какие вызовы стоят перед киноотраслью в наступившем году, мы вспоминали, что, по оценке председателя АВК и управляющего партнера киносети «Синема 5» Алексея Воронкова, стоимость билетов в кино в ближайшем будущем должна вырасти на 20–25%. Первые шаги в данном направлении, судя по всему, сделаны. И это тоже легко объяснимо – индустрии кинопоказа требуется выживать в крайне неблагоприятных внешних условиях, достаточно вспомнить хотя бы о нынешней инфляции. Тратиться на развлечения в праздники жители, по крайней мере, крупных городов оказались готовы, тем более что даже с новым ценником поход в кино остается одним из самых доступных видов досуга. Посмотрим, как аудитория отреагирует, если стоимость билетов сохранится на занятой высоте и дальше.

Другим фактором, повлиявшим на приток денежной массы, стала «Пушкинская карта». Как раз с 1 января на картах обновился лимит, и это дало возможность должным образом активизироваться молодежной аудитории. По данным ЕАИС, сборы российских фильмов в праздники составили 5,5 млрд рублей. То есть второй год подряд доля отечественного кино приближается к 100%, достигнув в этот раз 95,6% По оценкам представителей региональных кинотеатров, с которыми нам удалось пообщаться, выручка от «Пушкинской карты» могла составить минимум треть от этой суммы, то есть уйти за отметку в 1,8 млрд рублей. С одной стороны, прямая адресная помощь по данной программе продолжает поддерживать кинотеатры как учреждения культуры, что стоит только приветствовать. С другой стороны, это может сигнализировать о том, что собственные «живые» деньги молодежная аудитория на российские релизы тратить не торопится, сохраняя сбережения в том числе на голливудские проекты из альтернативного проката.

Свой вклад в привлечение зрителей сыграла и погода: аномально сильные морозы во многих регионах страны попросту не оставили выбора, как проводить свой досуг – либо сидеть дома, либо скрываться от холодов в торговых центрах, где чаще всего работают кинотеатры.

ТРЕХЛИКИЙ ЧЕБУРАШКА

В прошлом году перечислению кассовых достижений ЧЕБУРАШКИ была посвящена значительная часть нашей темы номера. В этот раз компания ЦПШ вступила в «НГ-битву» уже с двумя крупными релизами, и рынок надеялся на повторение новогоднего чуда. И в пределах 1–8 января его можно считать вполне состоявшимся. Вопрос теперь в том, продлится ли эта кассовая феерия в более будничных условиях (и при возвращении в расписание кинотеатров теневого контента).

Главным генератором сборов в первые дни января в очередной раз стал проект производства Yellow, Black and White и платформы Start (совместно с MEM Cinema Production, «Россией 1» и «Централ Партнершип»). Сиквел новогоднего хита ХОЛОП от той же команды создателей во главе с режиссером Климом Шипенко заработал за новогодние праздники 2,6 млрд рублей. Это всего на 10% меньше сборов ЧЕБУРАШКИ в аналогичной временной точке и составляет 86% от итоговых сборов оригинала. «Миллиардером» ХОЛОП 2 стал на третий день проката, рубеж в два миллиарда перешагнул на шестой. В активе комедийного блокбастера рекорд по сборам за один день для отечественного релиза (426 млн рублей). До рекорда кинокомикса МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (437 млн) не хватило всего 11 млн. На долю ХОЛОПА 2 пришлось 45% всех сборов и треть от общего объема показов. Средняя посещаемость за восемь дней проката составила 73 человека на сеанс, достигнув пика 2 января (98 зрителей). Всего за время праздников комедию посмотрело 6,5 млн человек.

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ совместного производства студии ТРИТЭ, «Союзмультфильма» и «России 1» стали вторым основным локомотивом бокс-офиса, собрав за новогодние праздники 1,957 млрд рублей. «Миллиардером» сказка Алексея Нужного стала в четверг, 4 января, а планку в два миллиарда преодолела на на девятые сутки работы, в первый будний день после завершения длинных выходных. Игровая версия всенародно известного советского мультфильма также отличилась высокой наработкой на сеанс и стала одним из трех релизов в десятке лучших, у которых доля сборов превышала долю сеансов на протяжении праздников. В новогодний марафон картину посмотрели 5,1 млн зрителей.

ХОЛОПА 2 не коснулось «проклятие» комедийных сиквелов. Знакомая история смогла привлечь широкий срез зрителей, включая как «праздничную» публику, которая выбирается в кино только по большим поводам, так и молодежь. В свою очередь, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ мобилизовали не только ностальгически настроенный сегмент, но и, само собой, семьи с детьми. Проявили интерес к фильму и молодые обладатели «Пушкинской карты». Целевые аудитории проектов пересекались не сильно, и это, судя по всему, помогло обоим по ходу праздников. Вероятно, многие зрители решились посмотреть обе картины. Предыдущий случай, когда два крупных релиза смогли полноценно выработать свой зрительский потенциал, несмотря на рискованное соседство, наблюдался в «новогоднюю битву» пятилетней давности. Тогда прекрасно отработали два еще более непохожих релиза: военная драма Т-34 (2,27 млрд рублей к концу проката) и криминальная комедия ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (1,69 млрд).

Впрочем, не стоит забывать и о третьем главном релизе «НГ-битвы», новом мультфильме студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ. Очередная часть «богатырской» франшизы за январские праздники заработала 615 млн рублей, а к их концу подошла с суммой в 764 млн. И это с учетом того, что предыдущая часть, КОНЬ НА ТРОНЕ, за все время проката в кинотеатрах заработала 415 млн рублей, а «родственный» ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 «ограничился» полумиллиардом валовой кассы. К концу прошлого десятилетия анимационная серия про трех богатырей несколько растеряла зрителей, однако на протяжении последних лет начала набирать их снова. В итоге ПУП ЗЕМЛИ вернул франшизу на уровень сборов первой половины 2010-х годов, и сейчас у новинки есть все шансы покорить отметку в 900 млн рублей. Возможно, свое влияние оказывает рост спроса на сказочные сюжеты, который главным образом проявляется в результатах игровых блокбастеров ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Безусловно, стоит отметить и работу с релизом компании «Вольга», которая всегда умела выпускать анимацию.

В конечном счете три главных проекта безоговорочно доминировали в прокате на январских праздниках, принеся 90% всей новогодней кассы и имея в своем распоряжении 90,6% всех сеансов. Это довольно уникальная ситуация в истории «НГ-битв». В прежние годы новогодний «пирог» распределялся все же более равномерным образом. Например, год назад тот же ЧЕБУРАШКА привлек только 70% всех сборов. Триумвират фаворитов «НГ-битвы 2024», как видим, монополизировал внимание праздничной аудитории практически полностью. И если в крупных городах часть зрителей еще обращала внимание на дополнительный репертуар, то для региональных площадок разнообразие было уже не столь необходимо. Возможно, здесь намечается тренд будущих «новогодних битв», когда каждый год будут работать только два-три самых главных проекта.

Отдельный вопрос – как поведут себя фавориты праздничных дней в дальнейшем. Как правило, наиболее успешные новогодние фильмы задерживаются на больших экранах еще на несколько недель. К примеру, индекс «сарафана» ЧЕБУРАШКИ, работавшего практически весь первый квартал прошлого года, составлял 7,9. У нынешних чемпионов данный показатель ниже на целый балл: ХОЛОП 2 – 6,93, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – 6,7. Не самый высокий индекс «сарафана» стоит признать тревожным сигналом. Есть вероятность того, что эти фильмы не смогут проявить выносливость на длинной дистанции, тем более в конкуренции с теневым Голливудом. Скорый выход лент ВОЗДУХ и МАСТЕР И МАРГАРИТА в этом контексте приобретает особое значение.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЬЕДЕСТАЛА

Несмотря на доминирование лидеров, нельзя сказать, что выступление релизов за пределами этой тройки было совсем незаметным. Первое, что стоит отметить, это результаты новой анимационной работы Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА. К концу выходных картина собрала рекордные для японской анимации на нашем рынке 367 млн рублей, из которых на период праздников пришелся 81 млн. В новогодний марафон лента демонстрировала завидные стойкость и наработку на каждый сеанс. Прорыв аниме-релизов был ожидаемым: популярность жанра среди самой разной аудитории с каждым годом только росла, а статус первой за десять лет работы мэтра располагал к себе киноманов и остальных подготовленных зрителей уже на этапе анонса. Главной загадкой оставался лишь уровень успеха, который ожидает новинку. Сегодня можно констатировать, что он оказался выше самых смелых прогнозов.

В итоге именно МАЛЬЧИК И ПТИЦА ярче всех иллюстрирует силу, с которой в прошедшей «новогодней битве» выступили холдоверы. Другим ярким примером данной тенденции может служить комедия ТЕЩА, которая в момент выхода в начале декабря полностью сфокусировала на себе внимание региональной аудитории и поклонников народных комедий. ТЕЩА стала настоящим феноменом конца прошлого года, еще до праздников собрав 595 млн рублей. За новогодний марафон комедия пополнила свою копилку еще на 56 млн. Более оригинальный концепт в сравнении с конкурентами плюс медийное противостояние Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова, которое, как выяснилось, имеет намного более глубокое проникновение в среде региональной аудитории, сыграли релизу на руку. Отдельно можно отметить, как с нацеленными на публику в регионах проектами вновь крайне успешно работает дистрибьютор ЦПШ (здесь уместно вспомнить кейс БАТИ).

Большинству прокатчиков пока не удается добиться в данной нише сопоставимых успехов. В итоге вышедшие позже и направленные на ту же аудиторию комедии с Яном Цапником НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА, а также, например, праздничный ромком НОВОГОДНИЙ ШЕФ оказались полностью за пределами радаров во время «НГ-битвы».

Другими заметными холдоверами стоит признать семейно-ориентированные проекты МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (валовая касса на вечер понедельника – 263,8 млн рублей, касса за время праздников – 78,8 млн), ЕЛКИ 10 (39,4 млн за период с 1 по 8 января) и даже сказку ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, которая три дня держалась в топ-10 по сборам, до момента выхода новинки АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ. Таким образом, «новогодняя битва» в этот раз была на удивление продолжительной – отдельные ее участники появились в кинотеатрах даже не в начале декабря, а в ноябре и октябре.

Отдельно отметим, что выступление тех же ЕЛОК 10 можно признать в лучшем случае удовлетворительным. Валовая касса новогоднего альманаха к концу праздничных выходных составила 384,4 млн рублей, то есть в сравнении с девятой частью, собравшей 573 млн, новинка заметно сбавила обороты и в итоге ограничится выручкой в районе 400 млн. Впрочем, здесь стоит отметить фактор конкуренции с ТЕЩЕЙ. Комедия про обмен телами крайне удачно вышла за неделю до ЕЛОК 10, тем самым отчасти перехватив их целевую аудиторию, которая уже настроилась на праздничный лад.

Не сумевшими в рамках новогодней гонки полностью выработать свой потенциал проектами стоит признать ФЕРРАРИ и ВЕЛИКОЛЕПНУЮ ПЯТЕРКУ. Байопик Майкла Манна заработал к концу праздников 213,2 млн рублей. От единственной в этот период зарубежной премьеры, к тому же нацеленной на взрослого зрителя, рынок ожидал более внушительных результатов. Судя по всему, байопик об известном автоконструкторе, не предлагающий сильных зацепок для широкой публики, не вызвал энтузиазма у потенциальной аудитории, а рекламная кампания так и не смогла должным образом подогреть интерес к арт-мейнстримному проекту. Среди других причин неудачи – рейтинг 18+ и самая высокая средняя цена билета среди всех новогодних релизов, вызванная росписью картины на вечерние сеансы. Все это естественным образом снизило спрос на фильм.

Что касается мультфильма ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА, то он стал жертвой повышенной конкуренции в семейном сегменте. С текущим результатом в 87 млн рублей анимация существенно уступила как похожим КОТАМ ЭРМИТАЖА (294 млн рублей тотала), так и, например, мультфильмам из франшиз СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (107 млн у РАЗМОРОЗКИ, 185 млн у ЗАЗЕРКАЛЬЯ) и ФИКСИКИ (391 млн у проекта ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ), которые также в разные годы конкурировали с релизами студии «Мельница».

Прошлогодний успех ЧЕБУРАШКИ в некотором роде казался аномалией: до этого емкость кинопрокатного рынка в России привычно считалась от АВАТАРА, и результат картины Дмитрия Дьяченко раздвинул горизонт достаточно неожиданно. «Новогодняя битва» этого сезона доказала, что ситуация в прокате действительно изменилась, и рекордные сборы в январе – это уже не феномен, а новая норма. Также итоги прошедших длинных выходных создают ощущение, что российский зритель уже довольно спокойно относится к отсутствию в репертуаре, по крайней мере, на праздниках, голливудского контента. Возможно, изменился сам профиль киноходящей публики, и те, кто раньше встречал Новый год с импортными блокбастерами, теперь предпочитают иные способы потребления контента. Впрочем, стоит помнить, что это все равно не линейный и однозначный процесс – и прекрасные результаты МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ, которые еще недавно казались бы принадлежащими к области фантастики, тому подтверждение. Российская кинопрокатная индустрия пусть и своеобразным образом, но явно выходит из кризиса, и на этом пути на наших глазах узнает про себя что-то новое.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

15.01.2024 Автор: Никита Никитин, Ольга Куликова, Георгий Романов, Максим Острый