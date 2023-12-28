Вызовы 2024: с чем киноотрасли придется разбираться в новом году

К концу 2023 года стало окончательно понятно, что уход мейджоров с российского рынка не вызвал глобального коллапса кинопрокатной индустрии, хотя, конечно, нанес по ней тяжелейший удар. Тем не менее феномен ЧЕБУРАШКИ заставил всех игроков, во-первых, поверить в силу отечественного контента, во-вторых, показал, что киноходящая аудитория в стране есть, и ее объемы значительно выше, чем думалось ранее. Однако то, что пик кризиса уже позади, не означает, что все проблемы решены. БК подводит итоги 2023 года и очерчивает наиболее проблемные области, с которыми индустрии придется что-то делать в 2024-м.

1. Летний зной

Одной из главных проблем, с которой столкнулся отечественный кинопрокат в 2023 году, стало отсутствие сезона блокбастеров в летний период. Как показывает практика, заманить массового зрителя в кинотеатры в это время года можно только громкими тайтлами и высокобюджетными премьерами. Раньше за решение данной задачи довольно успешно отвечал Голливуд, сейчас, в условиях ухода мейджоров из России, эта ниша оказалась пуста. Отечественным продакшнам не хватило мощностей, чтобы ее заполнить, а продюсеры резонно предпочли для своих многомиллионных релизов более безопасные и проверенные даты. Для сравнения: до пандемии, летом 2019 года, сборы составили 12,6 млрд рублей, а количество зрителей, пришедших посмотреть новинки, – более 51 миллиона, в 2020-м бόльшую часть времени кинотеатры были закрыты, а в 2021 году, во время борьбы с корона- вирусом, сборы сократились почти вдвое от допандемийного уровня, составив 7,8 млрд рублей, как и количество зрителей – 30 миллионов. В 2022-м после ухода из России мейджоров сокращение вдвое продолжилось: сборы – 3,3 млрд рублей, зрители – 13 миллионов. А вот летом 2023 года тенденция несколько изменилась: сборы увеличились до 5,6 млрд рублей, а количество зрителей – почти до 20 миллионов. Самыми популярными у российской публики официальными релизами этого лета стали картины ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, а также фильм открытия Каннского фестиваля ЖАННА ДЮБАРРИ. Тем не менее на протяжении сезона кинотеатры работали в минус. Пока не очень понятно, как можно этого же избежать и в 2024-м. Правительство выделило на производство контента больше денег, но даже если это и увеличит количество отечественных блокбастеров, то явно не настолько оперативно

2. Большой брат

Прокатные удостоверения, появившиеся в 1993 году как средство защиты правообладателей, в 2023-м окончательно превратились в инструмент тематических ограничений как для кино, так и для онлайн-платформ. Стриминги в уходящем году тоже в полной мере ощутили на себе процессы, ранее в основном касавшиеся традиционного проката. KION, к примеру, пришлось потерять три оригинальных проекта – «Происшествие в стране Мульти-Пульти», «Безбашенную» и «Бар «Один звонок». Ни одна платформа не избежала штрафов за нарушение закона об ЛГБТ-пропаганде, причем некоторые сервисы получили их не один раз. При этом у части картин, из-за которых на площадки были составлены протоколы, в реестре прокатных удостоверений до сих пор указаны возрастные ограничения 16+ или даже ниже. Не облегчают ситуацию и негласные «черные списки» актеров, режиссеров, сценаристов, которые по политическим причинам не могут работать в индустрии. Происходящее ужесточение влияет не только на авторский кинематограф в России, но и на мейнстрим. И пока на горизонте нет предпосылок к тому, что в 2024 году креативная индустрия сможет в этом смысле вздохнуть свободнее.

3. Нам нужно больше железа

Текущий год для отечественного кинопроката выдался значительно успешнее предыдущего, и выручка кинотеатров к его концу должна превысить отметку в 35 млрд рублей. Однако минусы ситуации в отрасли все еще перевешивают плюсы. По словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, для развития проката сборы должны достигать 50 млрд рублей в год, из чего следует очевидное: у российских площадок сейчас нет ресурса на ремонт и новое оборудование, цены на которое растут значительно опережающими инфляцию темпами.

На этом фоне, как выяснилось, особые сложности связаны с серверами для хранения DCP. Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин полагает, что в скором времени кинотеатры могут отказаться от использования данного формата ради удешевления кинопоказа. Правда, пока индустрия к этому еще не совсем готова. Возможных альтернатив рассматривается несколько, в том числе стриминг контента на проектор.

Впрочем, смена формата подразумевает техническое переоборудование более 5 тысяч кинозалов по России, что маловероятно в текущих условиях, а также отказ от европейского и независимого американского контента – правообладатели попросту не захотят связываться с менее безопасным шифрованием. Но вопрос о цене технической составляющей показа и ее обслуживания в 2024 году встанет еще более остро.

4. Цена удовольствия

Стоимость похода в кино, разумеется, постоянно растет, в том числе из-за высокого уровня инфляции. По итогам 2022 года билет на сеанс стоил в среднем 287,1 рубля. К концу октября 2023-го эта цифра поднялась до 309,1 рубля, то есть прирост составил 7,7%. При этом, по оценке председателя Ассоциации владельцев кинотеатров, управляющего партнера киносети «Синема 5» Алексея Воронкова, цена проектора Barco 20 в России за год выросла на 62,7%. Одновременно с этим курс доллара за три квартала 2023-го прибавил 38,5%. По словам эксперта, стоимость билетов в кино вырастет в будущем году на 20–25%.

На фоне того, что даже с учетом успеха ЧЕБУРАШКИ суммарные сборы в уходящем году едва покроют необходимый для выживания кинотеатров минимум, в 2024-м площадкам предстоит решать, как им компенсировать нехватку финансов. И подорожание билетов выглядит одним из наиболее логичных способов решения этой задачи. В то же время данный маневр потребует максимальной осторожности – проникновение стримингов и отсутствие в репертуаре крупных голливудских проектов в сочетании с чересчур высокой ценой билета может окончательно отбить желание посещать кинотеатры у значительной части аудитории.

5. Выход из серой зоны

2023 год четко дал понять всем кинотеатрам, что государство не собирается их наказывать за так называемое предсеансовое обслуживание слишком сурово. Пиратские релизы появляются все более охотно на все большем количестве площадок, несмотря на то, что их показ по факту незаконен. Без рекламных кампаний и открыто сформированного графика премьер эти фильмы приносят в лучшем случае 20–25% своего кассового потенциала.

Производители российского контента, продюсеры во главе с председателем правления Ассоциации продюсеров Сергеем Сельяновым, продюсером Игорем Толстуновым, предста- вители онлайн-кинотеатров, Ассоциация «Интернет-видео» и другие представители индустрии неоднократно высказывались против теневого проката, осуждая пиратство и предлагая соблюдать цивилизованную политику защиты авторского права. Вероятнее всего, легализовывать параллельный прокат государство, как оно само дает понять, не будет, как и предоставлять кинотеатрам субсидии в связи со сложившимися обстоятельствами, оставляя решение этой проблемы на откуп самим игрокам рынка.

6. Сниму дорого

По оценке исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Антона Малышева, бюджет российских фестивальных драм прибавил за последнее время в среднем от 40% до 70%, в зависимости от сценария. Если еще два года назад производственная стоимость авторских фильмов колебалась в диапазоне от 50 млн до 70 млн рублей, то сегодня 70 млн – уже минимальная планка для подобного проекта. Верхняя граница, в свою очередь, теперь может достигать 120 млн. Очевидно, рост расходов в сегменте зрелищного кино, где производство гораздо сложнее с технической точки зрения, будет еще выше.

Заметно дорожает и производство собственного контента у онлайн-платформ. По итогам первого квартала 2023 года совокупные затраты стримингов, по оценке TelecomDaily, выросли на 29%, до 54 млрд рублей. К концу года эта цифра, согласно прогнозу аналитического агентства, может достичь 207 млрд. Повышение расходов связано в первую очередь с ростом цен на услуги продакшнов – он составил 30%. Сохраняются проблемы со съемочным оборудованием и софтом. Кроме того, увеличивается и объем оригинального контента, на который платформы продолжают делать ставку. Влияет на цену производства и постоянный отток кадров – квалифицированных рук в индустрии становится все меньше, и оставшиеся в России профессионалы закономерно поднимают стоимость своих услуг.

Переломить данную тенденцию в условиях общего спада экономики практически невозможно. Судя по всему, в ближайшем будущем реакцией индустрии на нее станет стремление к экономии: продюсеры начнут предпочитать более дешевые жанры или менее затратные художественные решения, и впереди здесь окажутся те из них, кто сможет заранее подготовиться к подобной смене вектора.

7. Философский пароход

Российская киноиндустрия на протяжении всей своей новейшей истории регулярно озвучивала тезис о том, что ей не хватает кадров. Как правило, речь шла о сценаристах, но резкий рост стримингов несколько лет назад дал понять, что мастерами пера проблема не ограничивается. При этом с начала СВО Россию покинуло множество людей, значительную часть которых можно смело отнести к творческой интеллигенции.

С одной стороны, это привело к еще более усилившемуся кадровому голоду в киноиндустрии, и сейчас отрасль, при помощи, как обычно, государства, всячески стремится этот голод утолить. В 2022 году Фондом кино была запущена стипендиальная программа «Автор», а недавний интенсив «Искусство питчинга» организован Министерством культуры и медиахолдингом «Цифровое Телевидение» специально для дебютантов.

С другой стороны, значительный удар по посещаемости испытали кинотеатры, особенно те, что привыкли работать с так называемой избирательной аудиторией крупных городов. Измерить обе тенденции количественно невозможно, но совершенно очевидно, что в 2024 году и многим кинопродакшнам, и части площадок придется вложить массу сил в решение вопроса, как и с кем им работать в новой социальной реальности. При этом ставки для всех специалистов, работающих на съемочной площадке, возросли не только за счет оттока кадров. К их значительному росту привели и увеличение финансирования российского кино, и уход студий-мейджоров наравне с бумом сериального производства, привлекающем в свою орбиту большое количество специалистов

8. В одни руки

В 2023-м суммарный объем государственных дотаций на кино составит 11,8 млрд рублей. Уровень финансирования последние два года остается крайне высоким по сравнению с субсидиями предыдущих лет (в 2022 году выделяли 14,5 млрд, в 2021-м – лишь 5,1 млрд, в 2020-м – 8 млрд рублей). В силу этого второй год подряд Фонд кино проводит две волны питчингов. На получение субсидий претендуют компании – лидеры кинопроизводства, независимые продакшн-студии, а также производители анимационного контента, и в каждом из этих сегментов существуют проекты, получающие субсидии не по одному и даже не по второму разу. При этом некоторые из них до сих пор находятся в стадии препродакшна.

С одной стороны, постоянное дофинансирование конкретных проектов вряд ли является самой главной проблемой отечественной киноотрасли. С другой, увеличение объема господдержки позволяло надеяться на рост количества российских блокбастеров в прокате, тем более что именно они крайне необходимы сегодня индустрии, однако фактически число таких проектов выросло незначительно. В 2024 году и в более далеком будущем сфокусированность дотационных механизмов на одних и тех же релизах может сыграть с кинотеатрами злую шутку, поскольку так и не решит проблему контентного голода и равномерного выхода крупных премьер.

9. Без лица

В 2022 году главный российский фестиваль авторского кино «Кинотавр» прекратил свое существование. В том же году возник новый киносмотр – организованный представителями онлайн-кинотеатров «Новый сезон», также проходящий в Сочи и громко заявивший о себе с самого начала. Однако нового лица у российского фестивального движения так и не появилось. На звание главного российского кинофестиваля, помимо «Нового сезона», претендовал вновь созданный фестиваль авторского кино «Зимний» и проходящий с 1993 года киносмотр «Окно в Европу», на год переименованный в «Выборг», а затем возвративший свое традиционное название. Ближе всех пока к этому статусу подобрался новый фестиваль «Маяк», организованный фондом «Кинопрайм» в этом году в Геленджике и делающий ставку в своей программе на лучшие образцы независимого российского авторского кино, хотя продюсер фестиваля Антон Малышев в интервью главреду БК Юлии Шампоровой говорил, что у организаторов нет амбиций замахнуться на «Кинотавр», однако есть желание сделать лучший смотр авторского кино в России в нынешних непростых обстоятельствах. Проблема в том, что если раньше дистрибьюторы и другие представители киноиндустрии могли побывать на «Кинотавре» и получить представление о самых важных фильмах и именах этого года, то сегодня необходимо съездить на пять-шесть фестивалей, чтобы увидеть полноценный срез того, что происходит в индустрии. Значимой тенденцией фестивального движения становится размытие тематики и «жанровости» отечественных кинофестивалей. Сегодня в индустрии нет четкого разделения на то, какие проекты где показывают. На фестивале сериалов могут показать программу авторского кино, и наоборот, киносмотр, специализирующийся на авторском кино, вводит секцию онлайн-проектов. При этом в программе фестиваля короткого метра может появиться секция полнометражных фильмов. Фестивали как будто бы пытаются объять весь индустриальный пласт созданных в России картин. Кажется, что и в следующем году борьба за звание главного фестиваля страны и законодателя мод в индустрии продолжится так же интенсивно.

10. «Узкий» прокат

Из-за того, что прокатное удостоверение – серьезный фактор, который может повлиять на выход в прокат того или иного фильма, в России появилось большое количество картин, которые представители индустрии увидели или до сих пор могут увидеть исключительно на фестивалях, но обычные зрители эти ленты в широком прокате посмотреть не могут. Такая ситуация постигла фильмы ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ Наталии Мещаниновой, СКАЗКА Александра Сокурова, КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, НУУЧЧА Владимира Мункуева и многие другие проекты. Есть ситуации, когда картины сразу не получают «прокатку», как якутский фильм КАНДИДАТ, в котором Министерство культуры усмотрело пропаганду ЛГБТ из-за того, что мужчина по сюжету переодевается в женское платье, а случается и такое, что удостоверение отзывают, когда лента уже вышла в прокат. Так, картина Степана Бурнашева АЙТА, ставшая самым кассовым якутским фильмом, внезапно пропала из всех онлайн-кинотеатров уже после кинопроката. Точно так же было отозвано удостоверение у проекта НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ. С подобной ситуацией сталкиваются и зарубежные картины, среди них СМЕРТЬ СТАЛИНА Армандо Ианнуччи, НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ, ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО Раду Жуде (после того, как прокатчик вырезал откровенные сцены и сменил название, кино все же добралось до зрителя), УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» Али Аббаси и другие проекты. Очевидно, что «узкий» фестивальный прокат таких фильмов в следующем году только увеличится, а картин без прокатного удостоверения станет еще больше.

Фото: Freepik

28.12.2023 Автор: БК