Антон Малышев: «У нас нет задачи сделать главный фестиваль страны, а есть задача сделать лучший ее фестиваль»

Исполнительный директор фонда «Кинопрайм» и продюсер фестиваля «Маяк» рассказал БК о том, как рождался новый киносмотр и почему «Сандэнс» стал его прототипом

Геленджик. Октябрь. Море. Именитые столичные продюсеры, кинокритики, актеры и режиссеры прогуливаются по набережной города, находя общие черты с легендарной Круазетт, и, по всей видимости, не случайно. На открытии программный директор смотра Стас Тыркин пошутит, что ему была поставлена задача сделать фестиваль не хуже, чем в Каннах.

Под занавес российского фестивального сезона исполнительный директор фонда Романа Абрамовича «Кинопрайм» и продюсер финансируемого им фестиваля актуального российского кино «Маяк» Антон Малышев вместе со своей сплоченной командой подготовил для индустрии удачный завершающий аккорд: без смешения жанров и смыслов, без сериалов, без онлайн-проектов – только авторское кино и индустриальный разговор о нем. Лаконичный по своей сути «Маяк» стал, пожалуй, одним из самых удачных в профессиональном смысле этого слова фестивалей сезона.

В интервью главному редактору БК Юлии Шампоровой Антон Малышев рассказал о том, почему поставил для себя задачу сделать лучший российский фестиваль, как «Сандэнс» стал прототипом «Маяка», является ли приглашение Данилы Козловского в жюри программным заявлением, как в спонсорах проекта оказался «Кинопоиск», каким образом Анна Михалкова придумала кинофестивалю название, а также почему у организаторов нет уверенности в том, станет ли «Маяк» ежегодным.

Кажется, что за последние полтора года в связи с невозможностью участвовать в международных фестивалях количество российских киносмотров возросло в несколько раз. Зачем индустрии нужен еще один фестиваль, «Маяк, и чем он отличается от других?

На мой взгляд, увеличение количества фестивалей идет на пользу индустрии, потому что в программы этих смотров включаются разные картины. Так большее число фильмов получает возможность привлечь к себе внимание и найти своего зрителя. Запуская «Маяк», мы ориентировались на опыт работы в рамках «Кинопрайма», исходя из которого, видим, что после того, как о «Кинотавре» перестали говорить, стало резко не хватать точки подсветки внимания к авторским серьезным картинам. В течение года мы проехались по большинству проходящих в нашей стране фестивалей. Они довольно интересны, иногда очень успешны, но, с нашей точки зрения, не до конца закрывают задачи привлечения внимания зрителей к картинам. Поэтому мы решили сделать фестиваль, который был бы сфокусирован на авторском кино, показывал бы премьерные картины и обладал бы максимально честным судейством. Команда «Маяка» так или иначе объездила практически все мировые фестивали и может оценить, что там было сделано хорошо, а что – нет. При запуске проекта мы договорились сделать такой фестиваль, который каждый хотел бы видеть исходя из своих предпочтений – своего рода фестиваль мечты. Не главный, а лучший фестиваль. При организации что-то получилось, что-то не получилось, на то он и пилотный. Где-то будем дорабатывать недочеты, где-то – рихтовать. Вообще непонятно, будет ли «Маяк» проводиться каждый год. Тем не менее мы сделали попытку. Я не смотрел фильмы до фестиваля, может быть, видел только два-три из них в монтажной версии, но мне нравятся все картины. Что-то в меньшей степени, что-то – в большей. По-моему, это интересные и яркие авторские высказывания.

То есть вы полностью доверяли программному директору в отборе программы?

Это наша договоренность, и я считаю ее абсолютно правильной.

Как сказал Стас Тыркин на открытии фестиваля, вы попросили его сделать максимально честный с точки зрения распределения наград фестиваль, и чтобы через три года по своему уровню он соответствовал Каннам.

Конечно, это ирония. Если честно, по смыслу мы скорее ориентируемся на «Сандэнс», нежели на Канны. Все-таки Канны ассоциируются с гламуром, звездами на красных дорожках. Я не против красных дорожек, просто, мне кажется, сейчас не время для них. Геленджик расположен у моря, и действительно, как ни странно, это сближает фестиваль с Каннами, только аэропорт здесь ближе, особенно когда работает.

Если говорить о выборе места, то здесь действительно красивые локации и море, а пейзаж напоминает Канны, но сегодня Геленджик – все-таки не самый удобный город с точки зрения логистики: самолеты сюда не летают, на поезде нужно добираться около суток. Есть мнение, что это место было выбрано из-за того, что имеется определенный запрос на его туристическую привлекательность у влиятельных людей российской политики и бизнеса. Почему именно Геленджик?

Это не так. Мы с командой приехали сюда три года назад в феврале, чтобы отметить годовщину создания фонда «Кинопрайм». Здесь было прекрасно, туристов не было, стояла отличная погода. Еще тогда я влюбился в Геленджик. Честно говоря, он не похож на города черноморского побережья, как мы обычно себе представляем Сочи или Анапу. С точки зрения эстетики он гораздо больше впечатляет. За прошедшие с тех пор годы многое изменилось, тем не менее, увидев необходимость в фестивале, мы решили проводить его в Геленджике. Да, в настоящее время логистика довольно сложная. И, с одной стороны, это большой минус, потому что многие коллеги хотели бы попасть на фестиваль, но не могут приехать на неделю, потому что у них нет для этого возможности, кому-то даже из жюри приходится работать удаленно. С другой стороны, я вижу в этом неожиданный плюс. Если человек готов сутки ехать в поезде сюда и сутки ехать обратно, то все оставшиеся дни он проведет абсолютно точно максимально осмысленно и продуктивно. Я вижу, что приехавшие коллеги смотрят каждый фильм, и это греет мне душу, потому что так и должно быть на фестивалях – показы кино должны быть основным занятием.

Несмотря на близость моря.

Между прочим, коллеги успевают дойти до моря утром. Кое-кого я там даже видел сегодня. Море морем, но в Геленджике стоит погулять и по городу. Он небольшой, при этом очень симпатичный.

В нашей беседе вы упомянули «Кинотавр». Многие фестивали сегодня борются за то, чтобы занять его место в индустрии, но пока безуспешно. Хочет ли «Маяк» позиционировать себя таким образом? И если да, то какие основные критерии главного кинофестиваля страны вы планируете перенять?

Нет, не хочет. У нас нет задачи сделать главный фестиваль страны, а есть задача сделать лучший ее фестиваль. Никто не планирует повторять «Кинотавр», да, мне кажется, это и невозможно.

А зачем фонду «Кинопрайм» фестиваль? Правильно ли будет говорить, что «Маяк» – это продолжение политики фонда по поддержке российского авторского кино?

Да, можно так сказать. Поддержанные фондом картины очевидно страдают от того, что нет точки, где их можно подсветить, придать им дополнительную значимость, окружить их дополнительным вниманием. Это влияет на то, что и зритель имеет меньше возможности с ними соприкоснуться. Проведение фестиваля – логичное движение вперед. Мы поддерживаем производство и теперь вынужденно поддерживаем продвижение. И в целом отраслевая площадка – важный инструмент для индустрии, потому что, кроме показа картин, здесь проводится огромное количество дискуссий. Не только официальная, но и неофициальная деловая программа. Уверяю, она гораздо более горячая, чем официальная, тем не менее тоже полезная и продуктивная.

Сегодня наблюдается очень явная тенденция размывания направленности фестивалей, на фестивале авторского кино появляются сериалы, в программе смотра онлайн-сериалов появляется секция полного метра, в коротком метре – дебютные полнометражные картины. С чем, на ваш взгляд, это связано и как «Маяку» удалось этого избежать? Планируете ли вы сохранять приверженность именно авторскому полному метру, без вкрапления сериалов и других секций?

Прежде всего необходимо понять, планируем ли мы продолжать фестиваль. Если мы все-таки будем проводить его в дальнейшем, то, на мой взгляд, фокус должен оставаться на полнометражном кино. Будут ли дополнительные программы, покажет время. Если отрасли будет интересно, если крупные авторы начнут снимать крутые сериалы и захотят показать их в рамках нашего фестиваля, возможно, мы это обсудим. Но пока никаких точных планов нет.

Сколько фильмов в программе фестиваля получили поддержку фонда «Кинопрайм»? Какие критерии отбора картин были поставлены программному директору смотра Стасу Тыркину?

Из одиннадцати конкурсных картин пять созданы при поддержке фонда «Кинопрайм». Жесткую пропорцию мы не оговаривали, но действительно я просил, чтобы программа была сформирована не только из фильмов «Кинопрайма». Конечно, при желании мы могли бы составить ее только из профинансированных фондом проектов, но гораздо интереснее, когда представлены картины со всего рынка.

Два дня фестиваля были посвящены деловой программе. Насколько сегодня актуальны темы, заявленные для обсуждения на круглых столах?

По сравнению с программой кинопоказов деловая программа небольшая. Поскольку фестиваль пилотный, то и деловая программа пилотная. Сформулированные Ксенией Болецкой темы и приглашенные ею спикеры мне представляются интересными. И вообще, фестиваль предназначается не только для того, чтобы смотреть кино, но и для того, чтобы честно и спокойно поговорить друг с другом – в формальном и неформальном варианте. На дискуссиях было озвучено много новой даже для меня информации. Поэтому деловая программа является важной частью фестиваля, и, надеюсь, она тоже будет удачной.

Какой результат вы хотели бы увидеть по итогам деловой программы? Что должно измениться? Как обсуждение способно подействовать на процессы, происходящие в индустрии?

Думаю, ни одна деловая панель сама по себе ничего не изменит. Но как минимум, когда такое количество профессионалов встречается в одном месте и обсуждает важные для отрасли темы, можно нащупать какие-то интересные решения и предложить их тем, кто эти решения сможет принять. С одной стороны – государству, с другой стороны – киносообществу. В любом случае внутриотраслевой диалог – очень сильный инструмент для взаимодействия.

Вы несколько раз повторили, что не уверены в том, что «Маяк» будет проводиться ежегодно. От чего это зависит? Каким должен быть итог фестиваля, чтобы было принято решение о его продолжении?

Во-первых, степень удовлетворенности отрасли и заинтересованность в продолжении мероприятия. Если фестиваль покажется индустрии ненужным, то, разумеется, никто не будет его проводить. Во-вторых, не скрою, что пилотный фестиваль мы проводим на собственные средства, благодаря нашим спонсорам и партнерам. Но в дальнейшем мы посмотрим, насколько это с экономической точки зрения эффективный формат. Все-таки проведение фестиваля стоит денег, может быть, не огромных, но довольно существенных.

Вы выступаете в новой для себя роли продюсера фестиваля. Какие особенности и сложности в этой работе вы можете отметить?

Действительно, это мой дебют в качестве организатора фестиваля. Я принимал участие в проведении неплохого киносмотра «Балтийские дебюты», но никогда не продюсировал фестиваль с нуля. Это безумно интересная деятельность, начиная от формирования жюри, что, как выяснилось, довольно непростая задача, сама по себе занявшая два месяца, и заканчивая поиском партнеров, решением проблем с логистикой и еще множеством вопросов. Если мы будем продолжать проводить фестиваль, надеюсь, какие-то вещи сделаем более разумно и четко. Хочу выразить благодарность команде «Маяка», на мой взгляд, в ее составе собрались замечательные люди, хотя в большинстве своем не обладавшие опытом создания кинофестиваля. Формирование команды тоже стало новым вызовом, потому что мы искали специалистов не под съемки, а для организации фестиваля. Это не только сотрудники «Кинопрайма», но и люди, работающие в разных организациях и в разных направлениях. Мне нравится, что получилась новая команда, способная проводить такие мероприятия. Мне кажется, на рынке есть запрос на такого рода активность. Неспроста мы во ВГИКе открыли кафедру дистрибуции и маркетинга, чтобы в том числе готовить людей, которые будут заниматься проведением фестивалей. В этом смысле мы двигаемся в правильном направлении.

Ни для кого не секрет, что сейчас очень турбулентные времена. Буквально за пару недель до «Маяка» на фестивале «Новый сезон» исключили из программы сериал с Данилой Козловским «Бар «Один звонок» в последний день киносмотра. Вы же, в свою очередь, приглашаете его в качестве члена жюри. Это сделано, чтобы обозначить определенную позицию фестиваля, который не зависит от государственного финансирования и идеологии?

Это точно не в формате лозунга, и мы, естественно, не проявляем какой-то позиции. Данила прежде всего является в высшей степени крутым профессионалом, актером, режиссером и продюсером. Настолько успешных людей с таким бэкграундом в нашем кино в принципе не так много. А во-вторых, он принимал живое и активное участие в создании фестиваля, в том числе приезжал с нами на скаутинг в Геленджик. То есть Данила изначально близок к фестивалю. К сожалению, у него не получилось принять участие в работе смотра очно, не каждый может себе позволить потратить двое суток на дорогу поездом, тем не менее он присоединился к коллегам онлайн.

Возникли ли какие-то проблемы или сложности, когда вы заявили его как члена жюри?

Нет, ко мне никто не обращался с претензиями. Это не та история. Фестиваль пилотный, мы делаем его с колес. Начиная с того, что мы не понимали, сколько людей приедет точно, потому что аккредитовалось более 300 человек, но было неизвестно, сколько готово реально добраться, поскольку поездом ехало 150 человек. По факту приехали все 300 человек.

Если анализировать ситуацию с финансированием фестивалей, то большинство из них существует на государственные деньги, крупные исключения составляют лишь «Новый сезон» и «Маяк». Насколько частное финансирование фестиваля определяет его направление, идеологию, а также выбор членов жюри, гостей и участников?

Поскольку для меня это первый фестиваль, мне неизвестна практика взаимодействия с государственными институциями, финансирующими проведение таких мероприятий. Я не знаю, утверждается ли там жюри, программа и прочее, но у нас не было поводов что-то с кем-то утверждать, кроме наших учредителей. Тем не менее мы благодарны министерству культуры за моральную поддержку. Мы изначально договорились, что фестиваль будет сделан не пиратским образом, а честно и открыто. Поскольку фестиваль заявлен как российский, а не международный, у картин программы должны иметься прокатные удостоверения. В этом смысле у всех фильмов «Маяка» есть прокатные удостоверения, все соответствует законодательству. В программе довольно много картин «из-под ножа», то есть они вот только-только закончены, возможно, даже некоторые моменты еще будут дорабатываться перед широким прокатом. По законодательству срок выдачи прокатных удостоверений составляет десять календарных дней. В каких-то случаях нам требовалось, чтобы это происходило чуть быстрее. Я благодарен коллегам за то, что они пошли нам навстречу, понимая нашу ответственность и внимание отрасли.

Как бы вы прокомментировали то, что «Маяк» называют самым либеральным или оппозиционным российским фестивалем?

Не имею ни малейшего представления, почему «Маяк» должен быть самым либеральным или тем более – самым оппозиционным фестивалем. Честно говоря, я не особо слышал, чтобы его кто-то так характеризовал. Вообще не очень понимаю, как кинофестиваль может быть оппозиционным.

Наверное, частное финансирование подразумевает какой-то уровень независимости?

Но это же не значит, что подразумевается определенный уровень оппозиционности. Фестиваль проводится в рамках правового поля. Мы не показываем картины радикального плана, которые нарушали бы законодательство, потому что у них бы не было «прокаток». Мне кажется, мы собрали классную программу, отличное профессиональное жюри, довольно много представителей отрасли, приехавших сюда, несмотря на сложную логистику.

Вы говорите, что нет амбиции сделать главный фестиваль, есть амбиция сделать лучший. Что вы считаете критерием лучшего фестиваля?

Прежде всего я ориентируюсь на свои внутренние ощущения. Я не то чтобы объездил все фестивали в мире, но точно побывал на большинстве серьезных, и везде есть вещи, которые нравятся и которые не нравятся. Поэтому если нам удастся сделать все так, чтобы нравилось себе, я уже буду доволен. А тем более, если отрасль это как-то примет, оценит и поддержит.

На сайте фестиваля вы благодарите Анну Михалкову за идею названия. Можете ли вы рассказать об этом?

Мы вместе принимали участие в фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Имели возможность и время для общения на разные темы – обсуждали кино, перспективы, жизнь вообще. Как-то я поделился идеей о проведении нового фестиваля, обрисовал его проект. Анна Никитична горячо меня поддержала, согласилась, что идею необходимо воплотить, а потом через два-три дня позвонила со словами, что в Геленджике есть маяк и почему бы не назвать так же фестиваль – это было бы круто и символично. Вот так и родился «Маяк».

Насколько сложно было искать спонсоров и партнеров для пилотного фестиваля?

Довольно сложно. На поиск финансирования наложились два фактора. С одной стороны, это все-таки мероприятие, которое проводится впервые. Хотя к нему и возник довольно большой интерес, тем не менее не до конца были понятны формат и состав участников. Второй момент был связан с тем, что ко времени, когда мы начали более-менее активную подготовку, рекламные бюджеты многих компаний уже были расписаны и распределены. Так как были компании, готовые нас поддержать, но уже реализовавшие бюджет, я надеюсь, что если все пройдет хорошо, то в следующем году нам будет легче с поиском спонсоров. В этом году нас очень выручил «Кинопоиск», традиционный партнер «Кинопрайма». Мы уже продлили наше соглашение о сотрудничестве.

Не так часто, но встречаются ситуации, в частности, в Выборге, когда дистрибьюторы участвуют в фестивалях, смотрят картины и выбирают фильмы для дальнейшего проката. Сотрудничаете ли вы с прокатчиками? Есть ли среди гостей представители дистрибьюторских компаний, заинтересованные в прокате авторского кино?

Есть люди, заинтересованные в прокате авторского кино. Это прежде всего продюсеры авторского кино (смеется). Аккредитация в этом году открытая. Мы с удовольствием ждали и ждем представителей дистрибьюторских компаний. Но, к сожалению, не могу сказать, что присутствовали все компании. Пока приглядываются, что понятно. И потом, такое количество фестивалей проходит друг за другом, люди еще домой не успели попасть (смеется). Мы стараемся подсветить картины и таким образом привлечь к ним внимание дистрибьюторов, онлайн-кинотеатров, телеканалов.

Гости разделяются на прессу, членов съемочных групп, жюри, а также на представителей индустрии. Как вы решали, кого пригласить?

Действительно, в состав участников фестиваля входят жюри, пресса, представители конкурсных картин и индустрии – профессиональные кинематографисты, не имеющие отношения к фильмам конкурса. При подаче заявки на аккредитацию каждый кинематографист четко указывал, чем он занимается, какие у него цели, зачем он хочет поехать на «Маяк». Мы с удовольствием пригласили практически всех профессиональных кинематографистов. Немного не получилось взять 150 молодых актрис, которые поставили в цели поездки новые знакомства, просто потому, что нам не позволяла это сделать емкость поезда (смеется).

Какими первыми выводами, впечатлениями, наблюдениями вы можете поделиться по результатам пилотного фестиваля «Маяк»?

Промежуточный итог только один: люди приехали, я пока не слышал ни одного плохого слова о программе, все в каком-то восторге или, по крайней мере, всем нравится и интересно. Участникам фестиваля очень понравился Геленджик, подавляющее число гостей не были тут до этого. Я очень рад, что удалось поделиться своей любовью к городу. Надеюсь, это приведет к тому, что здесь еще больше будут снимать кино.

Фото: Ксения Угольникова