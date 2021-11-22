Президент Медиа-коммуникационного союза может вновь занять пост в «Газпром-Медиа»

По словам источников, Михаил Демин займется развитием платного ТВ.

В скором времени президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин выйдет на работу в «Газпром-медиа». Об этом рассказали «Ведомостям» два собеседника в «Газпром-медиа», собеседник на рынке спутникового ТВ и знакомые Демина. Также по словам собеседников, в медиахолдинге он будет курировать направление платного телевидения, в частности, работу спутникового оператора «НТВ-плюс» и компании по производству и дистрибуции тематических каналов «Ред медиа».

«Комментировать что-либо преждевременно», – рассказал «Ведомостям» сам Демин.

Михаил Демин уже работал в структурах «Газпром-медиа»: в декабре 2014 год он был избран гендиректором радиостанции «Эхо Москвы», а в марте 2015-го — заместителем гендиректора «НТВ-плюс». В декабре того же года с ним был подписан трехлетний контракт в должности главы спутникового оператора, по истечении которого он покинул данный пост.