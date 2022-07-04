«Ростелеком» и НМГ официально заявили о слиянии своих онлайн-кинотеатров

Wink и more.tv будут объединены в рамках совместного предприятия

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа заключили соглашение о намерениях по слиянию видеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия. В СП «Ростелеком» получит 70% уставного капитала, а НМГ — 30%. Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink.

Пока компании планируют провести оценки объединяемых бизнесов и других корпоративных процедур, по итогам которых будут финализированы условия сделки и подписаны документы.

Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих компаний. Данный комитет определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия.

Как указано в сообщении, компании планируют поэтапное объединение видеосервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра по продюсированию и производству оригинальных проектов.

Интеграцию планируется завершить до конца 2022 года.