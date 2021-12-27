Федор Бондарчук назначен генпродюсером «НМГ студии»

Компания объявила об изменении структуры управления

Новую позицию генерального продюсера в «НМГ студии» занял Федор Бондарчук. Таким образом холдинг «Национальная медиа группа» меняет структуру управления своей дочерней компании. Срок и условия контракта стороны не раскрывают.

Позицию генерального директора «НМГ студии» займет продюсер Дмитрий Табарчук, бывший партнер Бондарчука по студии-производителю сериалов Art Pictures Vision — ему принадлежало 10%, после чего пакет выкупила НМГ. Как продюсер он известен по сериалам СТС «Молодежка», «Дылды», «Родком».

Заместитель гендиректора холдинга по развлекательному телевидению Вячеслав Муругов, которому также принадлежало 10% компании Art Pictures Vision, покинет пост президента «НМГ студии», который он занимал с момента ее основания. Данный пост решено упразднить. Однако студия продолжит работу в составе кластера «НМГ РТВ», которым руководит Муругов.

Ранее «НМГ студия» выпускала в основном кинофильмы, в числе которых ЛЁД-2 и ВТОРЖЕНИЕ. Теперь студия сфокусируется на контенте для интернет-платформ.

Планируется, что производство сериалов «НМГ студией» увеличится в разы: в 2022 году могут выйти более 20 сериалов, приоритетно – для интернет-платформ. «Проанализировав, мы сделали ставку на сериалы не только для видеосервиса more.tv, но и для других участников рынка», – отметил Муругов.

«НМГ студия» может начать производить сериалы для Okko и видеосервиса Wink, которым управляет партнер НМГ «Ростелеком», сообщили два собеседника «Ведомостей».