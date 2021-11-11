«Синема Парк» запускает новый формат кинопоказа

Фильм из библиотеки можно выбрать для просмотра одному, в компании друзей или других зрителей

Сервис «Кино как дома» от Объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» соединит возможность широкого выбора контента с его просмотром на большом экране и социализацией в кинотеатре. Таким образом зрители смогут сами определять, что и когда они хотят смотреть, выбирая в удобный для них момент фильм, как дома, но в зале кинотеатра.

На сайте киносети представлена библиотека фильмов, и гостям доступно несколько вариантов создания сеанса: можно заказать фильм и зал только для себя, или же заказать часть билетов, тогда остальные места в зале будут для выкупа другим гостями, а можно инициировать сеанс выбранной зрителем кинокартины, который состоится, если вас поддержат и другие зрители.

На данный момент сервис работает в кинотеатре «Формула Кино на Полежаевской» в Москве. Гостям доступна библиотека из более 30 фильмов, среди которых ЛА-ЛА-ЛЭНД, ПАРАЗИТЫ, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, 1+1, ДЖОН УИК, РИДДИК и другие. Библиотека фильмов будет расширятся, целевой объем будет превышать сотни фильмов, чтобы сервис стал конкурентоспособным и востребованным.

«Это новый продукт для нашего рынка, да и за рубежом аналогичных проектов практически нет, для нас этот сервис - стартап внутри целевого кинопрокатного бизнеса, мы с интересом будем изучать спрос и как только увидим интерес зрителей к формату, готовы будем начать ролл-аут формата на всю сеть», — прокомментировал запуск нового сервиса Сергей Кузнецов, директор по маркетингу Объединенной киносети.

Создать свой сеанс можно уже сейчас на сайте kinoteatr.ru