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Кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая» объявил программу

Автор: БК

5 августа 2022

Смотр пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа

Кинофестиваль «Одна шестая», выступающий стартовой площадкой для начинающих кинематографистов, объявил полную программу. Смотр пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа при поддержке Минкультуры России и губернатора Свердловской области. 

Мероприятия фестиваля пройдут в ККТ «Космос», в отеле Hyatt Regency и на Свердловской киностудии. Торжественное открытие пройдет в МТС Live Hall (Экспоцентр). 

Программа фестиваля делится на две части — конкурсную и деловую. В конкурсную программу вошли игровые и неигровые полнометражные дебюты из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Все кинопоказы пройдут в ККТ «Космос». По итогам конкурсных показов будут вручены призы в номинациях: «Лучший международный игровой дебют»; «Лучший международный неигровой дебют»; «Лучший российский игровой дебют»; «Лучший российский неигровой дебют».

Также в программе фестиваля — сценарная и актерская лаборатории, дискуссии и творческие встречи, подписание официальных документов о сотрудничестве в области кинопроизводства. 

Конкурсная программа доступна на сайте смотра.

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