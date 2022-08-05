Кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая» объявил программу

Смотр пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа

Кинофестиваль «Одна шестая», выступающий стартовой площадкой для начинающих кинематографистов, объявил полную программу. Смотр пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа при поддержке Минкультуры России и губернатора Свердловской области.

Мероприятия фестиваля пройдут в ККТ «Космос», в отеле Hyatt Regency и на Свердловской киностудии. Торжественное открытие пройдет в МТС Live Hall (Экспоцентр).

Программа фестиваля делится на две части — конкурсную и деловую. В конкурсную программу вошли игровые и неигровые полнометражные дебюты из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Все кинопоказы пройдут в ККТ «Космос». По итогам конкурсных показов будут вручены призы в номинациях: «Лучший международный игровой дебют»; «Лучший международный неигровой дебют»; «Лучший российский игровой дебют»; «Лучший российский неигровой дебют».

Также в программе фестиваля — сценарная и актерская лаборатории, дискуссии и творческие встречи, подписание официальных документов о сотрудничестве в области кинопроизводства.

Конкурсная программа доступна на сайте смотра.