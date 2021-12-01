Видеосервис анонсировал запуск AVOD-модели и рассказал о будущих новинках

Мультимедийный сервис Okko провел презентацию нового сезона 2021-2022 года. Так, стало известно, что видеосервис укрепляет партнерство с крупнейшими медиаигроками и открывает возможность просмотра контента по рекламной модели (AVOD).

Гостями мероприятия стали Константин Эрнст, Александр Роднянский, Надежда Михалкова, Петр Ануров, Данила Шарапов, Наринэ Абгарян, Рубен Дишдинян, Юлиана Слащева, Фёдор Емельяненко, а также другие деятели искусства и атлеты.

При помощи запуска AVOD-модели, сотрудничества с медиакомпаниями и собственного оригинального контента Okko планирует существенно расширить аудиторию.

Генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев и Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст объявили о стратегическом партнерстве, анонсировав продолжение сериала «Кастинг», который будет эксклюзивно показан на Okko до телепремьеры, масштабную историческую многосерийную сагу о временах Бориса Годунова «Смута» и детектив о программе защиты свидетелей «Лица не раскрывать». Продолжение культового ретро-детектива Первого канала «Мосгаз» и первый совместный проект «Собор» уже доступны в сервисе.

Okko также увеличит объем эксклюзивного и оригинального контента за счет расширения партнерства со студией «Союзмультфильм». Так, сервис эксклюзивно покажет фэнтези-мультсериал «Лудлвиль», новый многосерийный мультфильм про медвежонка Умку, мультсериал «Ну, погоди!» в 3D, полнометражную анимационную картину СУВОРОВ: ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и мультфильм «Золотой улей».

Okko анонсировал ряд собственных оригинальных сериалов, таких как «Откройте, полиция!» с Артемом Быстровым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях. Сервис также раскрыл подробности триллера «Кунгур», созданного совместно с продюсерской компанией Рубена Дишдишяна и Александра Липского «Лампа», дебютного сериала Надежды Михалковой «Номинация», снятого в партнёрстве с компанией Данилы Шарапова и Петра Анурова «Медиаслово», нового сезона хита «Чикатило» и детективного триллера «Оффлайн». Сервис также в ближайшее время эксклюзивно покажет комедию с Павлом Прилучным и Ириной Розановой «Предпоследняя инстанция», долгожданную экранизацию бестселлера Наринэ Абгарян «Манюня» и инфернальную комедию о буднях провинциальных полицейских «Экипаж 314».

Okko запустит отдельную линейку оригинального документального контента, созданного в партнерстве с крупнейшими студиями документального кино. Фильмы будут посвящены важным историческим событиям («Афганский синдром», «МММавроди»), ключевым феноменам современности, таким как гендерное равенство, табу и дейтинговые приложения («Маша, давай», «8 женщин»), а также научной тематике («Границы познания», «Челлендж Лаб»). Первым фильмом станет «Лида» – созданная в сотрудничестве с киностудией имени Горького картина-портрет о Лиде Мониава, учредительнице фонда «Дом с маяком». Премьера фильма состоится в декабре в Okko.

Okko также стал первым онлайн-кинотеатром, объединившим киноконтент и спортивные трансляции в одной подписке. Okko купил права на эксклюзивный показ Кубка Европы по баскетболу и Евролиги, добавив новое направление к футболу, MMA и теннису.

Максим Евдокимов, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko: «В этом году Okko отмечает десятилетие. Знаменательная дата вдохновляет на то, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть множество ярких побед. Но куда важнее то, что впереди. Я уверен, что запуск рекламной модели, партнерства с крупнейшими игроками медиаиндустрии, а также качественные собственные проекты для разной аудитории позволят Okko расти высокими темпами».