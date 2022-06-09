Где можно посмотреть фильмы и сериалы под открытым небом в Москве

БК собрал список летних площадок столичных кинотеатров и отечественных видеосервисов

Из года в год летние кинотеатры привлекают множество московских зрителей возможностью посмотреть классические фильмы и новинки проката под открытым небом. И хотя из-за отсутствия релизов голливудских мейджоров в последние месяцы кинотеатры показывали множество перевыпусков и классику кинематографа, летние площадки все еще могут привлекать зрителей за счет необычного формата показа и удобного расположения в парках города. Из-за холодной весны в этом году открытие площадок отложилось на более поздний срок. Но с этой недели процесс, что называется, пошел. БК подготовил список кинотеатров, запущенных в 2022 году московскими кинотеатрами и российскими онлайн-кинотеатрами.

Три летние площадки в парках города открыла сеть кинотеатров «Москино». Репертуар «Москино Фили», «Москино Музеон» и «Москино Сокольники» включает новинки проката, авторское кино, фестивальные картины и классику мирового кинематографа: ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС, КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА, ЕЩЕ ПО ОДНОЙ и другие. Стоимость билета варьируется от 250 до 600 рублей. Все открытые площадки работают с 20:30 до 00:00.

В этом году онлайн-кинотеатр Kion и кинотеатр «Художественный» впервые запустят летний кинотеатр Summer Cinema by Kion. На площадке будут показаны жанровые и авторские кинопремьеры, а также оригинальные проекты из линейки Kion Originals. Кинотеатр будет расположен во дворе бара «Стрелка». Работа площадки начнется 15 июня с российской премьеры фильма ГЛАВНАЯ РОЛЬ с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. Концепция площадки подразумевает две категории билетов со свободной рассадкой: в основном партере с расширенным сервисом и в амфитеатре. Цены на первую и вторую категорию билетов будут варьироваться от 200 до 700 рублей. Показы, запланированные на июнь, стартуют в 21:00.

Второй год подряд онлайн-кинотеатр Okko организует летний кинотеатр на ВДНХ. Площадка будет открыта с 11 июня по сентябрь. По пятницам, субботам и воскресеньям в 20:00 и 22:00 Okko будет бесплатно показывать голливудские хиты и классические фильмы, российские картины и документальное кино, в числе которых: АМЕЛИ, АФЕРИСТКА, ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, фильмы о Бэнкси, Дрисе Ван Нотене и Александре МакКуине.

В Парке Горького вновь открылась площадка Плюс Дача от «Яндекса», где, в частности, пройдут кинопоказы, музыкальные вечера, а также будет организована образовательная программа для молодых артистов. Зрителям кинотеатра будут показаны фильмы из топ-250 «Кинопоиска» и оригинальные проекты видеосервиса: МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, ЭТЕРНА, финал сезона «Нулевого пациента». Площадка будет открыта до 31 августа. Посещение бесплатное при подтверждении наличия подписки Яндекс.Плюс. При этом бесплатный пробный период подписки можно оформить на месте. Площадка работает с 8:00 до 0:00 ежедневно, кроме понедельника. Расписание событий доступно на официальном сайте.

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