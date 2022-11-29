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Компания Pathé возобновила продажи контента в Россию

Автор: Виолетта Палий

29 ноября 2022

Новые релизы студии в России покажет «Атмосфера кино»

Компания Pathé возобновила продажи контента в Россию. Об этом стало известно на презентации кинопрокатной компании «Атмосфера кино», прошедшей в рамках форума «Российский кинобизнес».

Гендиректор «Атмосферы кино» Вадим Иванов объявил, что прокатчик выпустит в России проекты студии: фильм АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ (в прокате с 14 февраля 2023 года) и дилогию ТРИ МУШКЕТЕРА (премьера в апреле и декабре 2023 года соответственно).

С 24 февраля 2022 французская компания Pathé прекратила заключение новых сделок по продаже своего контента в Россию. При этом студия продолжала работать с картинами, которые были проданы до начала СВО.

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