Вадим Соколовский покидает «Иви»

Это вторая заметная кадровая перестановка на стриминге за последнее время

Директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» Вадим Соколовский покидает компанию.



Временно исполняющим его обязанности назначен директор «Иви» по контенту Иван Гринин.



Вадим Соколовский стал руководителем департамента собственного производства «Иви» в марте 2021 года. В прошлом он также возглавлял продюсерский департамент «Амедиа», руководил локальным производством контента Disney в России и являлся генеральным директором Sony PicturesTelevision, CIS.



Сообщается, что Соколовский продолжит работу над частью проектов, запущенных при нем в «Иви».