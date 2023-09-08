Вадим Соколовский покидает «Иви»
Автор: БК
8 сентября 2023
Это вторая заметная кадровая перестановка на стриминге за последнее время
Директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» Вадим Соколовский покидает компанию.
Временно исполняющим его обязанности назначен директор «Иви» по контенту Иван Гринин.
Вадим Соколовский стал руководителем департамента собственного производства «Иви» в марте 2021 года. В прошлом он также возглавлял продюсерский департамент «Амедиа», руководил локальным производством контента Disney в России и являлся генеральным директором Sony PicturesTelevision, CIS.
Сообщается, что Соколовский продолжит работу над частью проектов, запущенных при нем в «Иви».
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