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Вадим Соколовский покидает «Иви»

Автор: БК

8 сентября 2023

Это вторая заметная кадровая перестановка на стриминге за последнее время

Директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» Вадим Соколовский покидает компанию.

Временно исполняющим его обязанности назначен директор «Иви» по контенту Иван Гринин.

Вадим Соколовский стал руководителем департамента собственного производства «Иви» в марте 2021 года. В прошлом он также возглавлял продюсерский департамент «Амедиа», руководил локальным производством контента Disney в России и являлся генеральным директором Sony PicturesTelevision, CIS.

Сообщается, что Соколовский продолжит работу над частью проектов, запущенных при нем в «Иви».

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