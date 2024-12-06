Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2024 года
Чарт возглавил хоррор «Ячейка 234»
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место в рейтинге занял хоррор ЯЧЕЙКА 234, главную роль в котором исполнила Изабель Фурман. Лента доступна на российских стримингах. Еще один фильм ужасов, испанский АПОКАЛИПСИС Z: НАЧАЛО КОНЦА завоевал серебро. Его цифровой релиз состоялся на Amazon Prime Video 31 октября. Бронза досталась так и не добравшемуся до российского проката байопику УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА.
На четвертом месте расположился комикс-мюзикл ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ. Замкнула первую пятерку криминальная комедия БРАТЬЯ с Джошем Бролином и Питером Динклэйджем в главных ролях. Релиз фильма состоялся на Amazon Prime Video 17 октября.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в ноябре 2024 года
1. ЯЧЕЙКА 234
2. АПОКАЛИПСИС Z: НАЧАЛО КОНЦА
3. УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА
4. ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ
5. БРАТЬЯ
6. МЕГАЛОПОЛИС
7. ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ
8. ОНО СЛУШАЕТ
9. УЛЫБКА 2
10. РЕЙГАН
Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.
Фото: кадр из фильма ЯЧЕЙКА 234