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Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 20 по 26 марта

Автор: БК

26 марта 2023

Хорроры, мультфильмы и комедии

На прошедшей неделе компания «НМГ Кинопрокат» анонсировала пакет релизов. Хоррор-триллер ШЕПОТ выйдет на экраны 17 августа. 3 августа состоится релиз ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ. Спортивную комедию ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ с Владимиром Яглычем, Полиной Гагариной и Михаилом Пореченковым российские зрителим увидят после 23 ноября. Релиз норвежского семейного мультфильма ПРОСТО СУПЕР намечен на 22 июня, а другого анимационного проекта, уже российского — МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — на 24 октября. 11 мая на экраны выйдет итальянская драмеди ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ.

Компания Global Film назвала дату релиза ТРИ РАЗБОЙНИКА И ЛЕВ — российские зрители увидят норвежский мультфильм после 4 мая. Комедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ с Сетом Рогеном попадет на экраны 19 октября. 

«Наше Кино» выпустит на экраны военную драму ПОМИЛОВАНИЕ 4 мая. Комедия МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ этого же прокатчика выйдет 11 мая, а не 20 апреля, как было запланировано.

Названа дата выхода картины Reflexion Films ВОЛНЫ. Драма Михаила Брашинского и Константина Мурзенко выйдет на экраны 13 апреля. 

«Экспонента Фильм» перенесла релиз фантастической комедии (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ с 20 июля на 22 июня. Выход аргентинского хоррора AUXILIO переехал с 22 июня на 21 сентября. 

Новую дату получила картина БЛЕЙЗ компании «Артхаус». Фэнтези-драму, которая должна была выйти 17 ноября прошлого года, российские зрители увидят после 1 июня.

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