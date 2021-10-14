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Russian Film Festival впервые пройдет в Индии в партнерстве с платформой Disney+Hotstar

Автор: Виолетта Палий

14 октября 2021

Онлайн-показы будут проходить с 16 октября по 27 ноября

Фильмы из программы Russian FilmFestival станут доступны онлайн индийским зрителям на одной из крупнейших спутниковых платформ Disney+Hotstar с фокусом на широкую локальную аудиторию. Болливудский режиссёр и сценарист Имтиаз Али станет амбассадором фестиваля.

Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации: «Зарубежная аудитория демонстрирует интерес к российским фильмам и анимации. Поэтому проведение Russian Film Festival является одним из эффективных способов продвижения отечественного контента за рубежом, позволяет укрепить существующие связи между киноиндустриями, обменяться опытом и идеями. Россия и Индия уже тесно сотрудничают в сфере кинематографии по линии БРИКС. Уверена, благодаря проведению показов в удобном онлайн-формате нам удастся расширить аудиторию отечественных проектов и найти новых зрителей».

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино«Индия – это страна с одной из самых больших аудиторий в мире, а также один из самых быстроразвивающихся онлайн рынков. В числе приоритетных стран для продвижения российского контента Индия находится в топ-3 после Латинской Америки и Ближнего Востока. Учитывая все эти факторы, организация Russian Film Festival на платформе Disney+Hotstar является важным шагом на пути к освоению этого, пока еще во многом закрытого рынка. Russian Film Festival позволит изучить жанровые предпочтения индийской аудитории, и, как следствие, понять, какой кинопродукт предлагать в дальнейшем. Понимание потребностей и интересов создает платформу для начала индустриального диалога, и я уверена, что у России и Индии есть большой потенциал для сотрудничества в разных сферах киноиндустрии, в том числе, и сегменте копродукции».

По словам представителей Disney+Hotstar, «команда платформы с нетерпением ждет первого в истории проведения Russian Film Festival от Роскино. Миллионная индийская аудитория по достоинству оценит программу, включающую 10 фильмов. В Индии сильна индустрия развлечений, поэтому наша задача – обеспечить зрителей качественным развлекательным контентом, который полностью вовлечёт их в историю на экране».

Имтиаз Али, амбассадор RFF в Индии, режиссёр, сценарист«История культурного сотрудничества России и Индии уходит корнями в далёкое прошлое. Такие кинозвёзды, как Радж Капур и Митхун Чакраборти были очень популярны в России, в то время как российская музыка и кинематограф стали частью поп-культуры Индии. И вот теперь мы с нетерпением ждём показов 10 специально отобранных российских фильмов из программы Russian Film Festival на Disney+Hotstar. Я приглашаю всех индийских зрителей присоединиться к просмотру с 16 октября и поддерживать дальнейшее сотрудничество двух великих культур в киноиндустрии». 

Первый Russian Film Festival в Индии в онлайн-формате организован Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино, Комитета по туризму города Москвы, Россотрудничества и при участии Kartina Entertainment. Фестиваль был запущен в 2020 году и уже успешно прошел в 14 странах, суммарно собрав более 200 тысяч зрителей по всему миру.

В программу RFF 2021 в Индии войдут следующие картины:

ЛЕД Олега Трофима (мелодрама, драма, спорт, 2017)
– ЛЕД 2 Жоры Крыжовникова (мелодрама, драма, спорт, 2020)
НА ОСТРИЕ Эдуарда Бордукова (драма, спорт, 2020)
ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Авдотьи Смирновой (драма, 2018)
СКАЖИ ЕЙ Александра Молочникова (драма, 2019)
ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас (драма, биография, 2020)
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА Семёна Серзина (комедия, драма, 2020)
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ Анны Пармас (комедия, 2019)
РОДНЫЕ Ильи Аксёнова (комедия, драма 2021)
ДЖЕТЛАГ Михаила Идова (комедия, драма, 2021)

Все фильмы Russian Film Festival будут показаны с английскими субтитрами.

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