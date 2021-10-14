Russian Film Festival впервые пройдет в Индии в партнерстве с платформой Disney+Hotstar

Онлайн-показы будут проходить с 16 октября по 27 ноября

Фильмы из программы Russian FilmFestival станут доступны онлайн индийским зрителям на одной из крупнейших спутниковых платформ Disney+Hotstar с фокусом на широкую локальную аудиторию. Болливудский режиссёр и сценарист Имтиаз Али станет амбассадором фестиваля.

Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации: «Зарубежная аудитория демонстрирует интерес к российским фильмам и анимации. Поэтому проведение Russian Film Festival является одним из эффективных способов продвижения отечественного контента за рубежом, позволяет укрепить существующие связи между киноиндустриями, обменяться опытом и идеями. Россия и Индия уже тесно сотрудничают в сфере кинематографии по линии БРИКС. Уверена, благодаря проведению показов в удобном онлайн-формате нам удастся расширить аудиторию отечественных проектов и найти новых зрителей».

Евгения Маркова, генеральный директор Роскино: «Индия – это страна с одной из самых больших аудиторий в мире, а также один из самых быстроразвивающихся онлайн рынков. В числе приоритетных стран для продвижения российского контента Индия находится в топ-3 после Латинской Америки и Ближнего Востока. Учитывая все эти факторы, организация Russian Film Festival на платформе Disney+Hotstar является важным шагом на пути к освоению этого, пока еще во многом закрытого рынка. Russian Film Festival позволит изучить жанровые предпочтения индийской аудитории, и, как следствие, понять, какой кинопродукт предлагать в дальнейшем. Понимание потребностей и интересов создает платформу для начала индустриального диалога, и я уверена, что у России и Индии есть большой потенциал для сотрудничества в разных сферах киноиндустрии, в том числе, и сегменте копродукции».

По словам представителей Disney+Hotstar, «команда платформы с нетерпением ждет первого в истории проведения Russian Film Festival от Роскино. Миллионная индийская аудитория по достоинству оценит программу, включающую 10 фильмов. В Индии сильна индустрия развлечений, поэтому наша задача – обеспечить зрителей качественным развлекательным контентом, который полностью вовлечёт их в историю на экране».

Имтиаз Али, амбассадор RFF в Индии, режиссёр, сценарист: «История культурного сотрудничества России и Индии уходит корнями в далёкое прошлое. Такие кинозвёзды, как Радж Капур и Митхун Чакраборти были очень популярны в России, в то время как российская музыка и кинематограф стали частью поп-культуры Индии. И вот теперь мы с нетерпением ждём показов 10 специально отобранных российских фильмов из программы Russian Film Festival на Disney+Hotstar. Я приглашаю всех индийских зрителей присоединиться к просмотру с 16 октября и поддерживать дальнейшее сотрудничество двух великих культур в киноиндустрии».

Первый Russian Film Festival в Индии в онлайн-формате организован Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино, Комитета по туризму города Москвы, Россотрудничества и при участии Kartina Entertainment. Фестиваль был запущен в 2020 году и уже успешно прошел в 14 странах, суммарно собрав более 200 тысяч зрителей по всему миру.

В программу RFF 2021 в Индии войдут следующие картины:

– ЛЕД Олега Трофима (мелодрама, драма, спорт, 2017)

– ЛЕД 2 Жоры Крыжовникова (мелодрама, драма, спорт, 2020)

– НА ОСТРИЕ Эдуарда Бордукова (драма, спорт, 2020)

– ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Авдотьи Смирновой (драма, 2018)

– СКАЖИ ЕЙ Александра Молочникова (драма, 2019)

– ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас (драма, биография, 2020)

– ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА Семёна Серзина (комедия, драма, 2020)

– ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ Анны Пармас (комедия, 2019)

– РОДНЫЕ Ильи Аксёнова (комедия, драма 2021)

– ДЖЕТЛАГ Михаила Идова (комедия, драма, 2021)

Все фильмы Russian Film Festival будут показаны с английскими субтитрами.