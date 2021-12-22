«Российский кинобизнес» объявил даты проведения в 2022 году

Форум состоится в середине мая и в конце ноября

Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» анонсировал даты проведения в 2022 году. Так, весенний конвент состоится 15-18 мая в Цифровом Деловом Пространстве. Следующий форум в 2022 году пройдет с 28 ноября по 1 декабря также ЦДП.

Весной 2021 года «Российский кинобизнес» проходил в Центре Международной Торговли с 5 по 7 апреля. Зимний форум состоялся с 6 по 9 декабря — основными площадками стали «Цифровое деловое пространство», кинотеатры «Звезда»и «Космос».

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