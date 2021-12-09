«Каропрокат» и «Парадиз» объединятся для выпуска фильмов

Об этом было объявлено на презентации «Парадиза» в рамках МФ «РК»

В последний день международного форума «Российский кинобизнес» в кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой» в рамках презентации компании «Парадиз» было объявлено, что два крупных независимых прокатчика, «Каропрокат» и «Парадиз», объединят усилия для выпуска фильмов. Отныне два дистрибьютора будут совместно дистрибутировать те фильмы, которые будут входить в единый пакет. Впрочем, запуск совместного сотрудничества не означает, что две компании перестают работать отдельно друг от друга. «Каропрокат» и «Парадиз» сохранят самостоятельные структуры и продолжат выпускать фильмы и по отдельности.

Соглашение о сотрудничестве было торжественно подписано в начале презентации. «Все те знания и опыт, которые мы получили от сотрудничества с компанией Warner, мы теперь хотим перенести на совместный пакет с "Парадизом" с тем, чтобы придать всему новое движение вперед», — радостно рассказал на презентации генеральный директор компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев.

В 2021 году компания «Каропрокат» выпустила в российский прокат 14 фильмов, касса которых составляет 1,67% национального бокс-офиса. Самым кассовым релизом прокатчика стал мультфильм КОЩЕЙ.НАЧАЛО (123,8 млн рублей). В свою очередь «Парадиз» в этом году выпустил 24 картины, доля прокатчика в национальном бокс-офисе составляет 0,32%. Самый кассовый проект дистрибьютора в 2021-м — хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (50,9 млн).

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