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«Парадиз» и «Каропрокат» начнут совместный выпуск фильмов в июне 2022 года

Автор: Рая Башинская

25 февраля 2022

Об этом в интервью БК рассказал Геворг Нерсисян

Совместная дистрибуция проектов компаний «Парадиз» и «Каропрокат» начнется в июне 2022 года. Это подтвердил глава группы компаний «Парадиз» Геворг Нерсисян.  «Сотрудничество начнется с нашей крупной картины ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ, выходящей в июне. До заключения партнерства с «Парадиз» у «Каропрокат» уже были достигнуты договоренности на выпуск фильмов. Так получилось, что даты выхода наших картин попали на те же сроки, когда у компании были запланированы релизы. Ни им, ни нам не было смысла переносить фильмы. Поэтому на датах с конфликтом интересов мы выпускаем картины сами», – рассказал Нерсисян.

Первой совместной картиной компаний должна была стать вышедшая на этой неделе приключенческая комедия ЛУЛУ И БРИГГС. По словам Нерсисяна, стартовавший на прошлом уикенде фильм «Каропроката» ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ не мог быть перенесен, а потому был способен стать причиной конфликта интересов между двумя компаниями. Поэтому релизом американской картины с Ченнингом Татумом «Парадиз» занимался самостоятельно.

Напомним, о совместном выпуске фильмов президент «Каропроката» Алексей Рязанцев и глава «Парадиза» Геворг Нерсисян заявили во время зимнего форума «Российский кинобизнес» декабре 2021 года. В январе 2022 года Алексей Рязанцев в интервью БК подтвердил, что заявленная кооперация откладывается: «Пока мы с компанией «Парадиз» находимся на стадии разработки стратегических планов на будущее, продолжая предварительную работу по формированию общего пакета».

О том, что в настоящее время происходит с компанией «Парадиз», Геворг Нерсисян рассказал в интервью, выходящем в эту пятницу в электронном выпуске «Бюллетень кинопрокатчика» № 7 (935). Подписчики получат его сегодня вечером.

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