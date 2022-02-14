Алексей Рязанцев: «У «Каропроката» серьезные амбиции. Мы будем максимально энергичными и по-хорошему агрессивными»

Президент кинокомпании рассказал о пройденном нашей индустрией пути, будущих проектах студии «Каро Продакшн» и столь волнующей всех практике гибридных релизов

Президент «Каропроката» Алексей Рязанцев – одна из главных фигур отечественной киноиндустрии трех последних десятилетий, что подтверждает длинный список его званий и регалий: заслуженный работник культуры РФ, почетный кинематографист России, почетный профессор Санкт-Петербургского Государственного института кино и телевидения и т.д. В XXI веке кинопрокатные компании под его руководством выпустили на экраны свыше 800 картин. Прошлый год оказался обрамлен двумя важными новостями, связанными с «Каро Премьер» и «Каропрокат». В начале 2021-го стало известно, что «Каро Премьер» перестал быть партнером студии Warner Bros. в России, а в конце года «Каропрокат», занимающийся выпуском российских картин, вступил в коллаборацию с еще одним долгожителем отечественного кинопрокатного рынка – компанией «Парадиз». В своем первом за последние два года большом интервью Алексей Рязанцев рассказал о пройденном нашей киноиндустрией пути, будущих проектах студии «Каро Продакшн» и столь волнующей всех практике гибридных релизов.

Алексей Анатольевич, вас без преувеличения можно назвать патриархом отечественного кинопроката, на глазах которого прошли все последние 25 лет существования индустрии. Если вспомнить и попытаться проанализировать прошедшие периоды становления, развития сегодняшнего состояния киноиндустрии, как вам кажется, на что больше всего похоже нынешнее время?

Лично для меня отсчет новой эры российского проката начался с 1992 года, когда после развала государственной системы управления кино в стране появились первые частные структуры, которые занялись кинопоказом. На тот момент я работал начальником внешнеэкономических связей в управлении кинофикации Мосгорисполкома и уже тогда активно участвовал в координации работы московских кинотеатров. Как раз в 1992-м я перешел на работу в компанию «Гемини Фильм», с этого момента началась моя осознанная трудовая деятельность уже в новой истории российского проката. В январе 1994 года в Москву свой фильм GFK. ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ привез Оливер Стоун. Кстати, Стоуна представлял московской публике сам Никита Михалков в тогда еще не переоборудованном «Октябре». Наш второй фильм, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, был не менее успешен и заметен. Вышел он на 600 копиях, что стало последним рекордом по росписи в момент смены эпох советского и российского проката. Оба фильма принадлежат Warner Bros., так что первое знакомство со студией произошло уже тогда.

В промежуток времени между «Гемини» и «Каро Премьер» (компания появилась на свет в 1997 году, начала публичную работу в 1999-м) нельзя не вспомнить о том, как я работал в компании «НТВ-Профит» директором по прокату и генеральным директором в компании «НТВ Мир кино». Уже тогда возникла идея создания вертикальной структуры по производству и дистрибуции кинофильмов с возможностью их рекламной поддержки на собственном телеканале НТВ. Не все тогда удалось, но, например, реконструкция киноцентра «Октябрь» началась именно в рамках построения данной вертикальной модели ведения бизнеса. Уже тогда предполагалось, что он станет флагманом московского кинопоказа. В середине 90-х наступил самый тяжелый период российской кинофикации. На местах кинозалов стояли пустые заброшенные помещения, в лучшем случае из них делали мебельные или автомобильные салоны, крытые рынки. И я бы провел аналогию между тем моментом безвременья и сегодняшним пандемийным состоянием кинопроката. Дело не только в паузе работы кинотеатров, которая была тогда и повторилась в прошлом году, но и в глобальных изменениях, которые идут вслед за такой паузой. Поначалу казалось, что пандемия продлится максимум пару лет. Теперь понятно, что вся эта история останется минимум лет на пять. Уверен, к концу пандемии индустрия обретет совершенно новые очертания, пережив изменения, сравнимые по масштабам с теми, какие она претерпела 25 лет назад.

Напомню, современная эпоха кинопоказа в России началось с реконструкции «Пушкинского» и открытия кинотеатра «Кодак-Киномир». Именно отсюда отсчитывается момент начала перевооружения индустрии и возобновления ее полноценной работы, окончательный приход частного бизнеса, осознавшего, что отраслькинопоказа может быть экономически привлекательной. Помню, в какие длинные очереди люди выстраивались в мороз на Пушкинской площади, от фонтана до касс кинотеатра, чтобы посмотреть ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ или ГАРРИ ПОТТЕРА. У зрителей вернулся интерес к кинопоказу, а это давало надежду на дальнейшее развитие отрасли, что в итоге оправдалось. Когда в середине нулевых вся наша индустрия заработала совокупно 1 миллиард долларов, новые кинотеатры начали расти уже как грибы после дождя.

Мейджоры открывали свои представительства в России, одновременно появлялись независимые прокатные компании, которые стали закупать фильмы на международных рынках – наша индустрия приобрела окончательные очертания в соответствии с мировыми стандартами. Мы испытывали эйфорию от того, что Россия наконец встраивается в международную систему кинопоказа. Появлялись новые рабочие места, происходила непростая смена пленочной аппаратуры на цифровую, возникали новые технологические возможности в звуке и различные премиальные форматы – IMAX, 3D.

Новые торговые центры строились уже с учетом того, что на третьем-четвертом этаже у них непременно будет многозальный кинотеатр. Вслед за этим началась гонка за количеством залов в мультиплексах – шесть, восемь, десять, шестнадцать залов на одной площадке. Исходя из этого формировался и репертуар, который тяготел к максимальному разнообразию – киноманы получили возможность смотреть самое разное кино из разных уголков планеты.

Помню, как вместе с изменениями всей отрасли менялся постоянный состав участников Кинорынков. За это время на моих глазах сменилось, пожалуй, уже два поколения участников. Первые директора региональных кинотеатров, эти прекрасные тетушки с высокими прическами, бывшие сотрудницы райсоветов и директора школ, сменились модно одетыми людьми с современными взглядами на букинг и кинопоказ в целом. При всех сложностях бокс-офис ежегодно рос, особенно в первые годы, на 30–35 процентов. В итоге самым успешным стал последний допандемийный, 2019 год. Сегодня мы все переживаем пандемию. Эти глобальные процессы затронули не только нашу страну. Это особенно ударило по тем, кто начинал свой кинопрокатный бизнес на волне успеха 2018-2019 годов. Смогут ли они выжить в столь сложной ситуации – большой вопрос. Крупным сетям, с возможностью кредитования и откладыванием выплат, конечно, полегче.

Единственное, что меня огорчает, если оглядываться назад: при всех кассовых рекордах емкость рынка так и не вышла за пределы 12–14 миллионов человек. Это остается максимумом даже на главных блокбастерах. Хотя понятно, что сейчас обстановка на рынке в сравнении с советским временем, когда блокбастеры собирали по 80–100 миллионов зрителей, совершенно иная. Сейчас у кинопоказа очень много альтернатив, включая онлайн-платформы. Но все же просмотр кино на большом экране остается для многих важным видом досуга, полноценной замены ему до сих пор не появилось. Не назначать же любимой девушке или молодому человеку свидание у себя дома, чтобы посмотреть кино на кухне по телевизору. Даже если домашний диван и может послужить местом для поцелуев, то все равно это не поможет – родители же рядом. Или другая ситуация: когда родителям трудно сидеть со своими детьми в четырех стенах, если за окном все тает или, наоборот, очень холодно. Чтобы отвлечь детей от несанкционированных действий в квартире, лучше сводить их в кино. Многим семейным релизам помогло собрать кассу именно это. Поэтому, подводя итог, я оптимист в вопросе дальнейших перспектив индустрии кинопоказа. Все будет хорошо.

Напомните, пожалуйста, как вы стали озвучивать фильмы? На протяжении вашей карьеры вы ведь были не только кинопрокатчиком, но и замечены в создании киносценариев, озвучке и даже в монтаже.

Я всегда считал, что профессия кинематографиста предполагает участие в самых различных сферах кинопроцесса, и мне было интересно поучаствовать во многих из них. Я никогда не считал себя исключительно прокатчиком, хотя и как прокатчик обязан разбираться во всех тонкостях кинематографии в целом. Озвучанием я занялся случайно. Еще когда я работал в «НТВ-Профит», мы купили для проката в России ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Я предложил впервые за долгие годы полноценно дублировать фильм. На тот момент применялось только закадровое озвучание. Мы с трудом нашли опытных специалистов по дубляжу на Киностудии Горького и под их руководством решили озвучить каждого героя персональным голосом. И на какой-то из смен выяснилось, что для одного из персонажей отсутствует вызванный актер. По предложению режиссера дубляжа Виктории Нечаевой мне пришлось его подменить, чтобы выбранная концепция озвучания была полноценно реализована. Это был тот самый полицейский, который просил героя Брюса Уиллиса положить руки на желтые круги и спрашивал, человек ли он. Всего две фразы, но они оказались судьбоносными. Сегодня мне по-прежнему поступают предложения по озвучке от разных студий. И если раньше я отказывался, сохраняя верность проектам Warner Bros., то теперь не исключено, что рано или поздно соглашусь на какое-нибудь интересное предложение. Что касается монтажа, то прокатчик нередко тоньше чувствует, в какой именно подаче история понравится зрителю. Поэтому продюсеры довольно часто принимали наши правки по монтажу, особенно когда я как продюсер участвовал в производстве фильмов.

Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с «Каро Продакшн»? Какие проекты у компании в производстве?

«Каро Продакшн» был создан практически одновременно с компанией «Каропрокат», около пятнадцати лет назад. Я всегда был близок к кинопроизводству, начинал свою работу в профессии на Киностудии Горького, пройдя там студенческую практику, именно туда вернулся после окончания тогда Загорского, сейчас – Сергиево-Посадского кинотехникума. Уже работая на студии, я поступил в Ленинградский институт киноинженеров, решив стать звукооператором. Оттуда я перевелся во ВГИК и закончил уже его. В общем, создание кинопроизводственной компании было для меня вопросом времени. Создав ее, я позвал помогать мне своего партнера и приятеля, заместителя генерального директора Киностудии Горького Юрия Михайловича Обухова. Первые фильмы мы снимали на те деньги, которые приносил прокат, тогда еще не было ни Фонда кино, ни других возможностей государственной поддержки. Так появились лента СПАСТИ ИМПЕРАТОРА: ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ, дилогия НА ИГРЕ, где мы открыли суперзвезду Павла Прилучного, ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС с Кристиной Орбакайте и Сергеем Жигуновым и многие другие картины. Сейчас у студии несколько проектов, включая НАХИМОВЦЕВ, 9 СЕКУНД и других.

Расскажите подробнее про проект НАХИМОВЦЫ. При работе над ним на какие предшествующие фильмы ориентировались создатели? Можете ли вы перечислить конкретные референсы?

Понятно, что фильм пока не вышел и общественного признания еще не успел получить, но я все равно уже горжусь картиной. Режиссер Олег Штром снял замечательное кино, причем не о войне, а о взаимопомощи, взаимовыручке молодых людей, познающих военные профессии. Грубо говоря, это микс советских фильмов АКВАЛАНГИ НА ДНЕ и ОФИЦЕРЫ. Как понятно из названия, главные герои – современные молодые люди, которые учатся в нахимовских училищах. Также это будет интересно учащимся суворовских училищ. Мы уже показали фильм на Санкт-Петербургском международном культурном форуме и получили положительные отзывы. Мы также показали картину в рамках киноклуба Военно-исторического общества, которое возглавляет бывший министр культуры Владимир Мединский. На показе были представители министерства обороны и комитета Госдумы по обороне. Мы получили положительные оценки и надеемся выстроить сотрудничество с Минобороны примерно в том же формате, как это получилось у ЦПШ на фильме НЕБО. Дата выхода – 28 июля. Как мы знаем, последнее воскресенье июля – это день чествования военно-морского флота. В приобретении прав на фильм заинтересован телеканал «Россия 1».

В пакете компании еще несколько патриотических историй, в том числе 9 СЕКУНД. Это история простого парня из Бурятии Алдара Цыденжапова, который мечтал стать матросом, попал на флот и стал служить во Владивостоке. 9 секунд из названия – тот короткий момент, за который он успел спасти всю команду и корабль, перекрыв собой спасительный вентиль. Имя Алдара Цыденжапова теперь носит спасенный им корабль, он входит в состав тихоокеанской флотилии. Мне кажется, сегодня важно рассказывать такие истории, истории героев не в условиях войны, чтобы об этом никто не забывал и можно было воспитывать под- растающие поколения.

Расскажите, пожалуйста, о ближайших релизах компании «Каропрокат».

В первую очередь выделю проект НЕПОСЛУШНИК со звездой ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ Виктором Хориняком, а также Таисией Вилковой, Аглаей Тарасовой и другими звездами. Это комедия на редкую для нашего кинематографа тему – отношение к религии, к Богу, ощущение себя в современном христианском мире. Это история в духе ХОЛОПА про молодого блогера, который в погоне за «лайками» переступает некую черту и вынужден принять послушание. Он перевоспитывается, попав в среду искренних христианских верующих. Этот фильм вместе с «Россией 1» мы выпустили 3 февраля. ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ – проект студии «Рок» от режиссера Андрея Кравчука, художественным руководителем фильма выступает Алексей Учитель. Это очень сильная, эмоциональная история в лучших традициях советского и российского кинематографа о войне. Этот проект отличается от НЕБА, у них есть родственные элементы, но они больше тематические, а по реализации и структуре ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ сильнее как по драматургии, так и в плане зрелищности. Я с удовольствием наблюдаю за тем, как растут рейтинги ожидания и количество просмотров нашего трейлера. Как известно, это первая главная роль Александра Робака в таком масштабном фильме. Производство картины в значительной степени проходило на натуре, велись съемки в самой Пальмире, что стало возможно благодаря помощи министерства обороны. 25 января мы показываем фильм в Государственной Думе.

КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ – более традиционный проект, посвященный важной для всех теме Великой Отечественной войны. После КАЛАШНИКОВА стало понятно, что Константин Викторович Буслов разбирается в военной теме, и тем более найденные им недавно рассекреченные материалы про бомбардировки Берлина нашими летчиками в первые месяцы войны представляют большой интерес. В фильме невероятно сложные воздушные съемки, по масштабу и зрелищности сравнимые с ПЕРЛ-ХАРБОРОМ. Но все это именно история людей, совершивших подвиг. Фильм выходит 28 апреля, накануне Дня Победы. Многое будет зависеть от того, как расползутся по другим датам американские релизы, но я считаю, что это святое время года, когда такие фильмы должны выходить и работать в прокате.

Глава АВК Олег Березин предполагает, что доля Голливуда в дальнейшем будет снижаться из-за несовпадения ценностей российского общества и ценностей, которые будет транслировать голливудская продукция. Возможно ли такое развитие событий, на ваш взгляд?

Соглашусь здесь с Олегом, мы это наблюдаем уже сейчас. Я вот только что посмотрел фильм KING’S MAN: НАЧАЛО, был очень удивлен. Пусть Распутин – не совсем, что называется, наш герой, но все равно обидно, в каком свете выставляют персонажей российской истории. Фильм собрал на старте на четверть меньше, чем первая часть франшизы шесть лет назад, и это, мне кажется, показательно – зритель чувствует, когда ему подсовывают клюкву и неадекватно показывают роль России в истории. Поэтому да, соглашусь, что зрители чаще будут выбирать то, что больше соответствует их видению мира.

В прошлом интервью БК вы отмечали, что негативно относитесь к уходу кинотеатральных релизов на стриминговые платформы. За прошедшее времонлайн-кинотеатры еще больше укрепили свои позиции. Ваша позиция в этом вопросе с тех пор изменилась?

Нет, мое отношение осталась прежним. Я лично категорически против практики гибридных релизов. На сегодняшний момент мы живем в едином медиапространстве, и все игроки отрасли должны понимать задачи друг друга. Как я уже упоминал, больше 12–14 миллионов зрителей в кинотеатры не приходило никогда за всю историю современного кинопроката. Да и то эти цифры наблюдались на отдельных уникальных проектах, которые выходят раз в несколько лет. И заниматься каннибализацией этой аудитории – не самое благовидное дело. У себя на диване смотрят кино гораздо больше людей, которые выбираются в кинотеатры, только если им предлагают большой, максимально разрекламированный релиз. Недавно вот HBO Max за время новогодних праздников поднял количество своих подписчиков с 69 миллионов до 73,8 миллиона. Я не в курсе целевых показателей компании WarnerMedia, но, видимо, какие-то свои внутренние задачи они этим решили. Значит, это укладывается в рамки той модели бизнеса, которую они реализовывают. Но я, разумеется, против искусственного сокращения кинопрокатных окон.

Тем не менее в прошлом году вам пришлось выпустить гибридным образом КОЩЕЯ. НАЧАЛО. По-вашему, как сложилась бы прокатная судьба мультфильма, не будь у него гибридного релиза?

КОЩЕЙ. НАЧАЛО – совершенно особенный кейс. Я хочу отдельно поблагодарить и даже поклониться в пояс всем партнерам, которые поддержали проект в тот кризисный момент. К старту картины 28 октября была проделана огромная работа. Но когда выяснилось, что кинотеатры в Москве, Петербурге и других регионах закрываются на локдаун, все усилия по поддержке релиза со стороны телеканала «Россия 1», студии «Паровоз» как производителя и компании «Каропрокат» как прокатчика практически полностью пошли под нож. Владелец прав на фильм принял предложение платформы по выпуску проекта онлайн. Мне пришлось обзвонить всех крупных кинопоказчиков и просить их не убирать картину из расписания. Я был готов к тому, что мне ответят: «Алексей, пойми, мы не можем создавать прецеденты». Но все они пошли нам навстречу. Не думаю, что дело было в том, что «звонил Рязанцев». Все знают нашу команду, за прошедшее время мы выстроили длительные отношения со всеми партнерами. Все знают, как мы внимательно и по-партнерски подходим к букингу, всегда рассматриваем любые предлагаемые варианты и так далее. В итоге оказалось, что собранные нами на рынке СНГ 138 миллионов рублей – далеко не худший результат в сравнении с кассой многих других гибридных релизов. Но все же нашей целью был результат в 500 миллионов, и мы бы его получили, не случись неожиданного коллапса с закрытием кинотеатров. Заработанная КОЩЕЕМ сумма подтверждает, что семейная аудитория – один из самых надежных зрительских сегментов для кинотеатров. В то же время меня пугают сообщения, что штамм «омикрон» распространяется среди детей. Очень надеюсь, что из-за этого мы не потеряем семейную публику, как, хотелось бы думать, лишь на время, потеряли старшего зрителя. Верю, что когда мы достигнем требуемого уровня вакцинации, эта аудитория вернется в кинозалы.

Можете ли вы прокомментировать, насколько неожиданным для вас было решение со стороны студии Warner Bros. не продлевать сотрудничество с «Каро Премьер»? Готовились ли вы к этому, как восприняли?

Первый контракт компании «Каро Премьер» на прокат фильма Warner Bros. касался картины РАСПЛАТА с Мэлом Гибсоном, это было в сентябре 1999 года. Тогда мы заключали с ними контракт на каждый отдельный фильм. И только по прошествии времени, когда студия убедилась в нашем профессионализме и сплоченности, мы получили контракт сроком на один год, потом – на три года, и только затем он стал бессрочным. За все время нашего сотрудничества ни одного отрицательного финансового аудита, ухода в минус по итогам проката с учетом затрат на выпуск или еще чего-то подобного не было ни разу. Здесь говорить просто не о чем. Это было замечательное приключение продолжительностью в 21 год, за что я крайне благодарен судьбе и команде «Каро Премьер», которая все это время была рядом со мной. Среди них такие ветераны отрасли, как Ирина Усачева, Илья Шкопп, Светлана Альбощина, Людмила Калгушкина и другие. Никогда не думал, что у меня будет запись в трудовой книжке длиной в 21 год. Но в итоге наши отношения были прекращены в силу определенных экономических условий и глобальных обстоятельств, повлиявшими на экономику больших студий. Разрыв многолетних партнерств произошел не только на нашей территории, а по всему земному шару. Над этим мы были не властны.

Что сейчас происходит с брендом «Каро Премьер»?

Бренд «Каро Премьер» существовал с 1997 года. Публичную деятельность компания начала чуть позже – как я уже сказал, первый контракт был подписан в сентябре 1999-го. Так как этот бренд слишком тесно ассоциируется с пакетом компании Warner Bros., а в прошлом году наш контракт закончился, то постепенно он отойдет в тень. «Каропрокат» продолжает работу, ну а компания «Каро Премьер» прекратит свое существование.

Появление вашего тандема с компанией «Парадиз» стало одним из главных сюрпризов прошлого года. Вам есть на чем еще заострить внимание коллег и партнеров в связи с этим?

Пока нет, у каждой из компаний есть свои обязательства по определенным релизам первого и второго квартала, которые необходимо выполнить. Поэтому пока мы с компанией «Парадиз» находимся на стадии разработки стратегических планов на будущее, продолжая предварительную работу по формированию общего пакета.

Каким вы видите дальнейшее развитие компании «Каропрокат»? Какую долю рынка вы хотите завоевать через год?

Компании «Каропрокат» в этом году исполнится пятнадцать лет. За эти годы судьба свела меня с огромным количеством замечательных людей. Жаль, что романтика первых лет строительства кинопроката, о чем я говорил в начале, когда все знали друг друга, безвозвратно ушла. Проведение презентаций на Кинорынках всегда оставляло у меня ощущение встречи с одной большой семьей, тогда еще не было такой безудержной конкуренции и гонки за лучшими датами. Но жизнь длинная и, слава богу, еще не заканчивается. Равнодушия к текущим процессам нет. У нас очень дружный, сплоченный коллектив, там много энергичных молодых людей. Несмотря на все проблемы, которые возникают, мы находим пути их решения. Не буду загадывать, что нас ждет дальше, но сейчас мы сосредоточены на работе с российским продуктом. Ни наш профессионализм, ни нацеленность на партнерские отношения не вызывают сомнений со стороны производителей фильмов. Да, у компании «Каропрокат» будет иная доля и другое место в общей иерархии игроков рынка. Но мы точно не станем незаметным участником общего процесса, амбиции и настрой у нас серьезные. Мы не сможем существовать в отрыве от текущих тенденций в индустрии, и романтики в бизнесе, повторюсь, сегодня не осталось. Поэтому, если потребуется, будем максимально энергичными и по-хорошему агрессивными, чтобы было понятно, что мы никуда не делись. Просто так нас никто не полюбит, особенно после того, как мы остались без мейджорского пакета. «Каропрокат» нацелен на дальнейшую плодотворную работу, чтобы своими результатами заслужить уважение партнеров. И займем мы то место, какое сами захотим, здесь все зависит только от нас.