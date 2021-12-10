Главы компаний «Парадиз» и «Каропрокат» прокомментировали предстоящее сотрудничество

Геворг Нерсисян и Алексей Рязанцев дали комментарии БК

В последний день международного форума «Российский кинобизнес» на презентации компании «Парадиз» было объявлено, что «Каропрокат» и «Парадиз» объединят усилия для выпуска фильмов. Отныне два крупных независимых прокатчика будут совместно дистрибутировать фильмы, которые будут входить в единый пакет. Генеральный директор компании Алексей Рязанцев и глава группы компаний Геворг Нерсисян рассказали БК, что сподвигло их к данному решению.

«Так как «Каро Премьер» больше не располагает пакетом Warner Bros., а умение и опыт остался, а у нашей компании есть много хороших картин, мы решили объединить усилия в дистрибуции, — рассказал Геворг Нерсисян. — «Причина нашего решения самая банальная — у нас действительно много больших картин, и над каждым проектом необходимо отдельно и нормально работать. Для этого требовалось либо делать новую огромную структуру, либо искать другие возможности для оптимизации ситуации. Предложение нашего старого друга Алексея, естественно, нас устроило. Мы поняли, что совместное продвижение фильмов выгодно и одной, и другой компании. Нам важно, чтобы «Парадиз» ничего не потерял, а, наоборот, выиграл от этого объединения».

Алексей Рязанцев также уверен, что коллаборация двух независимых игроков усилит обе стороны: «Во времена, когда в индустрии между дистрибьюторами и кинотеатрами все довольно непросто и возникают различные моменты разобщения, как, например, история с отказом киносетей брать в прокат ЕЛКИ 8, нам с Геворгом показалось важной идея консолидации. Мы считаем нужным и возможным для укрепления собственных позиций объединить усилия по выпуску в прокат пакета «Парадиза», закупающего контент на независимых рынках. Судя по представленным на презентации фильмам, это получается у компании крайне неплохо. Мы вместе подумали о том, чтобы усилить дистрибуцию проектов, так как все отмечают букинг-пауэр, существующий в команде под руководством Ии Лебедевой и всего коллектива букеров «Каропроката». Они умеют и знают, как расписывать фильмы и сотрудничать с кинотеатрами в России и не только в России. Нам показалось, что такое партнерство приведет к большей эффективности работы каждой из компаний. Объединив усилия, мы поставили перед собой цель — максимальное увеличение дохода от проката фильмов и обеспечения потока денежных средств для дальнейшей закупки фильмов на независимых рынках. Мы знакомы с Геворгом больше 30 лет, что дает нам основание полагать, что наш альянс усилит процесс решения задач дистрибьютора многократно. При абсолютно равных условиях вхождения в это сотрудничество мы преследуем общую цель – успех обеих компаний».

Запуск совместного сотрудничества не означает, что две компании перестают работать отдельно друг от друга. «Каропрокат» и «Парадиз» продолжат выпускать фильмы и по отдельности. О том, какие фильмы будут попадать в совместный пакет, рассказал Геворг Нерсисян: «Какие фильмы останутся в нашем пакете, а над какими будем работать совместно, будем решать коллегиально. Будем вместе определять бюджеты, роспись картин, их позиционирование. И в общем, и в нашем собственном пакете будут как кассовые, так и нишевые картины. Совместно будут продвигаться, естественно, те фильмы, над которыми необходимо работать усилиями двух компаний. Если будут появляться картины, которые окажутся на одной дате или рядом, то будем их разводить».

Алексей Рязанцев подчеркнул, что многолетний опыт сотрудничества с мейджором будет использован при работе с независимым пакетом: «Мы будем определять вместе и потенциал фильмов, и затратные усилия по их выпуску. В данной ситуации мы хотим перенести опыт работы с большим мейджорским кино на работу с пакетом «Парадиза», в нем тоже есть замечательные фильмы. Блокбастеров много не бывает, у Warner’ов тоже было достаточно регулярного кино – это нормально. А вот сделать из хорошего кино блокбастер, суметь продать его на рынке – это задача, но она нам посильна – мы это умеем и применим наши знания в совместной работе. Пакет будет расширяться в дальнейшем. Есть очень хорошие картины, по которым сделки были приморожены из-за ковида. Я думаю, сейчас «Парадиз» будет увереннее чувствовать себя на рынке закупок, так как мы дадим им уверенность в реализации ранее приобретенного пакета. Это не было сиюминутным решением, оно сделано по итогам анализа и исследования всего уходящего 2020-го года. Мы договорились, ударили по рукам и теперь идем по жизни вместе. Жизнь рассудит и даст нам понять, верны ли мы были в своих ожиданиях».

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