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Бренд «Каро Премьер» прекратит существование

Автор: Никита Никитин

22 января 2022

Об этом БК рассказал Алексей Рязанцев

Бренд «Каро Премьер» прекратит свое существование. Об этом в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» рассказал бессменный руководитель компании Алексей Рязанцев.

«Так как этот бренд слишком тесно ассоциируется с  пакетом компании Warner Bros., а  в  прошлом году наш контракт закончился, то постепенно он отойдет в тень. «Каропрокат» продолжает работу, ну а компания «Каро Премьер» прекратит свое существование» - поведал Алексей Рязанцев. 

Компания «Каро Премьер» была основана в 1997 году, начало ее публичной деятельности отсчитывается с сентября 1999 года, Тогда прокатчик заключил свой первый контракт на прокат в России фильма студии Warner Bros. Это был триллер режиссера Брайна Хэлгеленда РАСПЛАТА с Мэлом Гибсоном в главной роли.

«Это было замечательное приключение продолжительностью в 21 год, за что я крайне благодарен судьбе и команде «Каро Премьер», которая все это время была рядом со мной», — продолжил Алексей Рязанцев. — «Среди них такие ветераны отрасли, как Ирина Усачева, Илья Шкопп, Светлана Альбощина, Людмила Калгушкина и другие. Никогда не думал, что у меня будет запись в трудовой книжке длиной в 21 год».

На протяжении своего существования компания «Каро Премьер» постоянно занимала верхние строчки в капсоревновании дистрибьюторов по итогам года (совместно с компанией «Каропрокат»). По результатам 2020 года «Каро Премьер» заняла в гонке дистрибьюторов третье место.

Полную версию интервью Алексея Рязанцева можно прочесть в новом выпуске электронной рассылки, который все подписчики «Бюллетеня кинопрокатчика» получили вчера вечером, 21 января.

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