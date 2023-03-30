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«Российский кинобизнес» не состоится в мае 2023 года

Автор: Кирилл Шамсутдинов

30 марта 2023

Судьба форума и кинорынка остается неизвестной

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес», который должен был пройти 15-17 мая в московском Цифровом деловом пространстве, не состоится. Об этом говорится на сайте конвента. Генеральный директор «Российского кинобизнеса» Екатерина Бордачева отказалась от комментариев. 

Будет ли проведение форума перенесено на другое время, остается неизвестным. Ранее даты проведения «Российского кинобизнеса» весны 2023 года уже сдвигались — изначально планировалось, что событие пройдет с 3 по 5 апреля.

В последний раз «Российский кинобизнес» провели в конце ноября 2022 года.

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