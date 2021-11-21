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Предварительная касса уикенда: «Вечные» вторую неделю подряд удерживают лидерство

Автор: Георгий Романов

21 ноября 2021

Лучшей из новинок стала «Последняя дуэль»

Согласно предварительным данным, с результатом порядка 90 млн рублей лидером уикенда вновь становится фантастический боевик ВЕЧНЫЕ (WDS). В общей сложности на счету релиза уже около 420 млн рублей.

Лучшей из новинок уикенда стала историческая драма ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (WDS). Фильм Ридли Скотта заработал чуть более 60 млн рублей, что оказалось результатом ниже ожиданий рынка. У релиза зафиксирована самая низкая средняя заполняемость среди всех игровых проектов в первой десятке чарта. 

Еще две новинки, отечественный боевик НЕБО (CP) и новая работа режиссера Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (WDS), показали схожий результат в 55-56 млн рублей. Кто по итогу окажется в тройке призеров, решит фотофиниш. 

Байопик КОРОЛЬ РИЧАРД (UPI) с Уиллом Смитом в главной роли смог заработать в стартовую четырехдневку свыше 20 млн рублей, что позволило ему замкнуть пятерку лучших релизов уикенда. 

Еще две анимационные новинки заняли седьмое и девятое места в таблице. Чуть выше оказался французский мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ (CP) с 13 млн рублей в своей копилке. А вот отечественный релиз ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (CRP) записал на свой счет чуть более 9 млн рублей.

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