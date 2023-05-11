top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Стражи Галактики. Часть 3» возглавили прокат

Предварительная касса четверга: «Стражи Галактики. Часть 3» возглавили прокат

Автор: Георгий Романов

11 мая 2023

«14+: Продолжение» стартует с третьей строчки

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал пиратский релиз СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. По тем данным, что можно отследить, фильм заработал примерно 15 млн рублей, что за весь уикенд может вылиться в 100-110 млн рублей.

Лучшей официальной новинкой уикенда стала отечественная мелодрама 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ (СР). Фильм Андрея Зайцева занял третье место в таблице и записал на свой счет примерно 4,8 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 28-30 млн рублей.

Еще одна новинка, комедия МАМА МАФИЯ (СР) начала свой прокат с 2,5 млн рублей. Этот результат позволил ей занять четвертое место чарта и рассчитывать на 17-20 млн рублей к вечеру воскресения.

Последней новинкой попавшей в ТОП-10 четверга стал хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP). Мексиканский фильм ужасов освоил около 0,9 млн рублей, что даст за весь уикенд всего 5-6 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Вызов» остался на вершине
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2023 года
Подробнее
Предварительная касса расширенного уикенда: «Вызов» зарабатывает почти 350 млн рублей
Подробнее
Международная касса: «Стражи Галактики 3» – лучший голливудский релиз уикенда
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 1 по 7 мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: «14+ Продолжение» впереди всех
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 мая 2023 года
Подробнее
Warner Bros. Discovery отчиталась об убытках
Подробнее
Объявлены лауреаты премии MTV Movie & TV Awards
Подробнее
Министерство финансов вложило 60 млрд рублей в VK
Подробнее
Американская касса: «Стражи галактики 3» сместили «Братьев Супер Марио в кино» с первого места
Подробнее
«Золотой ворон» объявил победителей
Подробнее
Касса уикенда 4–7 мая: «Вызов» снова возглавил таблицу
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 мая
Подробнее
Выход приквела «Игры престолов» перенесен из-за забастовки сценаристов
Подробнее
В Москве пройдет конференция «Медиапространство 2023: тренды и трансформации»
Подробнее
Amazon намерена передавать свои проекты сторонним стримингам по лицензии
Подробнее
Disney отчиталась о потере 4 млн подписчиков стриминговых сервисов
Подробнее
Алтайский край объявил о программе рибейтов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Стражи Галактики. Часть 3» возглавили прокат
Подробнее