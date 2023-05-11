Предварительная касса четверга: «Стражи Галактики. Часть 3» возглавили прокат

«14+: Продолжение» стартует с третьей строчки

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал пиратский релиз СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. По тем данным, что можно отследить, фильм заработал примерно 15 млн рублей, что за весь уикенд может вылиться в 100-110 млн рублей.



Лучшей официальной новинкой уикенда стала отечественная мелодрама 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ (СР). Фильм Андрея Зайцева занял третье место в таблице и записал на свой счет примерно 4,8 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 28-30 млн рублей.



Еще одна новинка, комедия МАМА МАФИЯ (СР) начала свой прокат с 2,5 млн рублей. Этот результат позволил ей занять четвертое место чарта и рассчитывать на 17-20 млн рублей к вечеру воскресения.



Последней новинкой попавшей в ТОП-10 четверга стал хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (WP). Мексиканский фильм ужасов освоил около 0,9 млн рублей, что даст за весь уикенд всего 5-6 млн рублей.



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