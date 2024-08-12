Предварительная касса уикенда: «Бордерлендс» стартовал ниже ожиданий

Проект заработал в первый уикенд порядка 70 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал фантастический экшн БОРДЕРЛЕНДС (GF). Проект заработал на старте порядка 70 млн рублей, что позволило ему стать лучшим официальным релизом недели. Правда, учитывая ожидания кинотеатров и масштаб голливудского проекта, надежды на фильм были существенно выше.



Отечественная семейная картина МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI) расположилась на четвертой строчке чарта с результатом около 27 млн рублей. Релиз показал лучшую среднюю заполняемость среди новинок, но уступил по этому показателю почти всем холдоверам.



Также в десятку лучших пробились две хоррор-новинки – АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (WP) и КУКУШКА (PRD). Данные картины заработали 8 и 5,5 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС