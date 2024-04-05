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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Артур, ты король»

Автор: Георгий Романов

5 апреля 2024

В тройку лучших также попала «Золото Умальты»

По предварительным данным, лучшей новинкой недели стала американская приключенческая картина АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (PRD). Фильм с Марком Уолбергом поднялся на второе место чарта с результатом 3,6 млн рублей. Это позволяет ему рассчитывать на 25-30 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Строчкой ниже оказалась отечественная картина ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (CRP). На счету фильма Андрея Богатырева 3,5 млн рублей и также перспектива освоить 25-30 млн рублей за четыре дня проката.

Российский хоррор ДОМОВОЙ (NKI) с результатом в 2,2 млн рублей сумел попасть в пятерку лучших релизов четверга. Благодаря такому старту, проект должен пополнить свою копилку к вечеру воскресенья на 12-14 млн рублей. 

Также в десятку попала еще одна новинка уикенда. Шестое место отошло боевику с Майклом Китоном в главной роли ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (AK). Картина освоила около 1,7 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 10-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ

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