Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Артур, ты король»

В тройку лучших также попала «Золото Умальты»

По предварительным данным, лучшей новинкой недели стала американская приключенческая картина АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (PRD). Фильм с Марком Уолбергом поднялся на второе место чарта с результатом 3,6 млн рублей. Это позволяет ему рассчитывать на 25-30 млн рублей по итогу всего уикенда.



Строчкой ниже оказалась отечественная картина ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ (CRP). На счету фильма Андрея Богатырева 3,5 млн рублей и также перспектива освоить 25-30 млн рублей за четыре дня проката.



Российский хоррор ДОМОВОЙ (NKI) с результатом в 2,2 млн рублей сумел попасть в пятерку лучших релизов четверга. Благодаря такому старту, проект должен пополнить свою копилку к вечеру воскресенья на 12-14 млн рублей.



Также в десятку попала еще одна новинка уикенда. Шестое место отошло боевику с Майклом Китоном в главной роли ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (AK). Картина освоила около 1,7 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 10-12 млн рублей.



Фото: кадр из фильма АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ