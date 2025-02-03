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Предварительная касса уикенда: «Злой город» уверенно возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

3 февраля 2025

На счету новинки порядка 140 млн рублей

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал исторический боевик ЗЛОЙ ГОРОД (CAO). Новинка заработала порядка 140 млн рублей в первые четыре дня проката.

Отечественная комедия ЛОТЕРЕЯ (CP) записала на свой счет чуть больше 27 млн рублей, что позволило ей подняться на седьмую строчку чарта. Правда, по средней заполняемости новинка показала худший результат в первой десятке – 6 человек на сеанс.

На девятом месте чарта расположился анимационный проект КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (VLG). Мультфильм сумел пополнить свою копилку на 15,5 млн рублей. 

Замкнул десятку лучших хоррор АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (WP). Индонезийский проект освоил в свой первый прокатный уикенд почти 15 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД

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