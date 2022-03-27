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Предварительная касса уикенда: «Финник» стартует выше ожиданий

Автор: Георгий Романов

27 марта 2022

На счету мультфильма — более 120 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером последнего мартовского уикенда становится отечественный анимационный проект ФИННИК (CP). Мультфильм стартовал выше самых оптимистичных прогнозов и собрал порядка 120 млн рублей. 

С третьей строчки начал свой прокат БРАТ. ПЕРЕВЫПУСК (NKI), записавший на свой счет 33 млн рублей. Интересно, что вторая часть франшизы БРАТ 2. ПЕРЕВЫПУСК (NKI) также попала в топ-10 уикенда с 12 млн рублей. 

Еще одна новинка, семейная картина МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI), расположилась на четвертом месте в таблице лучших релизов уикенда. Росийский проект также выступил выше ожиданий и пополнил свою копилку на 26 млн рублей.

Замкнула топ-10 еще одна новинка — хоррор ВЗАПЕРТИ (WP) заработал 8,5 млн рублей за уикенд.

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