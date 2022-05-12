Предварительная касса четверга: «Флэшбэк» ожидаемо вырывается в лидеры

Комедия «Ботан и Супербаба» также оказалась в тройке

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал боевик ФЛЕШБЭК (MD) с Лиамом Нисоном в главной роли. Новинка заработала в первый день проката примерно 4 млн рублей, что может вылиться в 28-30 млн рублей по итогу уикенда.

Отечественная комедия БОТАН И СУПЕРБАБА (CRP) расположилась на третьей строчке чарта — ее стартовые сборы достигли 2,4 млн рублей, что позволяет проекту рассчитывать на 16-20 млн рублей к вечеру воскресенья.

Фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ (EXP) с результатом в 1,8 млн рублей расположился на пятом месте таблицы лучших релизов четверга. За четыре дня проката проект сможет освоить примерно 10-12 млн рублей.

Остальные новинки не смогли пробиться в топ-10.

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