Предварительная касса четверга: «King's Man: Начало» и «Аллея кошмаров» борются за лидерство

«Код 355» выступил ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, нуарный детектив АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS), который стартовал на минувшем уикенде, и холдовер KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS) показали схожий результат в районе 70 млн рублей. Кто в итоге окажется на вершине таблицы лучших релизов уикенда, покажет фотофиниш.

Вторая крупная новинка недели, боевик КОД 355 (CP), заработала ниже даже самых консервативных прогнозов. Проект с внушительным женским кастом не смог в полной мере заинтересовать публику и записал на свой счет чуть более 20 млн рублей. К тому же у картины самая низкая средняя заполняемость на сеанс в 6 человек.

Последней новинкой, попавшей в чарт, стал анимационный проект КОМАНДА КОТИКОВ (NKI), который с результатом в районе 10 млн рублей замкнул топ-10 уикенда.

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