Число подписчиков онлайн-кинотеатров за минувший год выросло на 28%

Количество платных подписок показало рост почти на 33%

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily продолжает исследование рынка онлайн-кинотеатров за 2024 год на основе анкеты, утвержденной крупнейшими платформами страны в качестве единой методологии. Опрос охватывает 10 тыс респондентов.

Общее число пользователей онлайн-кинотеатров в России превысило 58 млн, увеличившись в 2024 году почти на 30%. При этом количество платных подписок выросло еще значительнее, почти на 33% — с 31 до 41 млн.

По количеству пользователей лидером остается «Кинопоиск» – 14,1 млн (+21% год к году). Второе место занимает «Иви» – 10 млн (+18%). Бронза досталась Okko – 9,6 млн (+34%). На четвертом месте оказался Wink – 8,4 млн (+49%), а на пятом – KION (7,6 млн, +53%).

Если говорить о количестве платящих подписчиков, то первое место среди российских онлайн-кинотеатров также досталось «Кинопоиску» – 10,7 млн. Затем идут Okko (6,7 млн), Wink (6,4 млн), «Иви» (6,1 млн) и KION (5,4 млн).

Фото: Freepik