Алексей Рязанцев рассказал о возможности проката блокбастеров без согласия мейджоров

Свой вариант глава компании «Каропрокат» озвучил в подкасте «Гаворилин Подкаст»

Глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев озвучил в подкасте «Гаворилин Подкаст» свой вариант показа голливудских блокбастеров в российских кинотеатрах без согласия мейджоров. Запись была опубликована 2 мая.

«Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем счет в «Сбербанке», «Альфа-банке» или ВТБ, и деньги за прокат, которые положены [мейджорам], они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия. Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству. Параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств. Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялтис за показ — все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу. В любом случае нужно стремиться к тому, чтобы создавать свои замечательные фильмы».

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount — приняли решение приостановить прокат своих фильмов в России. После ухода этих компаний на рынке активно обсуждается возможность принудительного лицензирования их контента.

Уже в апреле ряд российских кинотеатров провел показы БЭТМЕНА в арендованных кинозалах. Ранее компания Warner Bros. отменила прокат кинокомикса за день до российской премьеры.