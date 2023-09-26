Мартин Скорсезе призвал кинематографистов спасать индустрию от студийных франшиз

Режиссер полагает, что в этом могут помочь такие режиссеры, как братья Сэфди и Кристофер Нолан

Мартин Скорсезе в очередной раз высказался на тему кинокомиксов и студийных франшиз – на этот раз, в рамках большого материала GQ, подготовленного к грядущей премьере УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ.

Режиссер отметил, что вездесущность подобных картин может плохо сказаться на обычных зрителях.

«Опасность в том, как они влияют на нашу культуру. Потому что скоро появится целое поколение зрителей, которые решат, что фильмы могут быть только такими, – сказал Скорсезе – Да многие из них уже так думают. Это означает только одно – кинематографисты должны дать отпор подобному кино. Это должно идти от нас самих. Посмотрите, например, на братьев Сэфди и Кристофера Нолана. Вдарьте по зрителю со всех сторон качественными картинами и не сдавайтесь. Снимайте, перепридумывайте и не жалуйтесь, потому что мы должны спасти кино».

Постановщик также отметил, что не считает проекты стриминговой эры искусством.

«То, что люди называют «контентом» – это не кино. Я правда так считаю, – заявил он. – Словно искусственный интеллект моделировал фильм. И это не значит, что на них не могут работать талантливые режиссеры или же мастера по компьютерной графике, создающие прекрасные картинки. Просто – какой в них смысл? Что эти картины несут зрителю? Кроме того, что создают ощущение потребления чего-то, а потом испаряются из головы».

Фото: кадр со съемок фильма МОЛЧАНИЕ