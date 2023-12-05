В Ярославле переснимают финальную серию драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Об этом рассказал учредитель компании «ЯрСинема» Юрий Ваксман

Несмотря на то, что выход заключительной серии криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» намечен на 21 декабря, работа над сериалом все еще продолжается в Ярославле.

Актер и учредитель кинокомпании «ЯрСинема», помогающей в организации съемок, Юрий Ваксман рассказал об этом в интервью MSK1.RU. «Съемки фильма идут до сих пор. Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике», – заявил он.

Сообщается, что в именно в этом спальном районе Ярославля находится ДК Гамма, где по сюжету сериала проходят дискотеки, а также комиссионная лавка.

В центре повествования «Слова пацана» – молодые ребята, которые сбиваются в уличные банды в самый разгар эпохи перестройки. Главные роли в криминальной драме исполнили Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Анастасия Красовская и Анна Пересильд.

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»