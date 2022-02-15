Видеосервис Start начал прием заявок на конкурс коротких метров

Подать сценарий, проект или фильм можно до 14 марта

Start запускает конкурс «Быстрый старт 2», направленный на профессионалов, в фильмографии которых уже есть хотя бы одна работа. Жюри рассмотрит сценарии, черновые сборки и проекты короткометражных фильмов без ограничений по жанру. Предпочтение будет отдано историям, ориентированным на широкую аудиторию. Сопродюсерами конкурса являются агентство StarTalent и «Агентство Ольги Гуровой».

Работы принимаются до 14 марта по электронной почте: content@start.ru. В теме письма необходимо указать «Быстрый старт».

В состав жюри вошли продюсеры Ирина Сосновая («Содержанки», «Шторм»), Евгений Айвазян (СОБИРАЙСЯ, ПОЕДЕМ НА ПРАЗДНИК, «Медиатор»), программный директор Start Михаил Клочков, а также продюсер и основатель «Агентства Ольги Гуровой» Ольга Гурова.

Победители станут известны 4 апреля 2022 года. По итогам конкурса Start спродюсирует, займется продвижением на фестивалях и покажет подписчикам видеосервиса не менее семи короткометражных фильмов. На производство каждого победителя будут выделены до 2 млн рублей.

Первый конкурс состоялся в 2020 году. На прошлом конкурсе Start и Potential Film «Быстрый старт» одним из победителей стал сценарий Юлии Погребняк. Драма СОБИРАЙСЯ, ПОЕДЕМ НА ПРАЗДНИК рассказывает о до сих пор популярной в некоторых республиках практике женского обрезания, режиссером выступила Ламара Согомонян. Главную роль сыграла Дарья Мороз. Фильм был представлен на 10 международных кинофестивалях, его посмотрели зрители в Лос-Анджелесе, Токио, Лондоне, Берлине, Москве, Сараево. В мае 2021 года картина стала лучшей короткометражной картиной месяца на кинофестивале LACA в Лос-Анджелесе, а также взял награды за лучшую режиссуру и лучшее актерское исполнение. Кроме того, проект участвовал в конкурсе кинофестиваля «Кинотавр». Ламара Согомонян является режиссером продолжения оригинального сериала Start «Содержанки», съемки которого начнутся в ближайшее время.

Еще одним фильмом, который снят в рамках первого конкурса «Быстрый старт», стала ЗАРНИЦА режиссера Алены Шевченко и сценариста Юлии Фроловой. Драма, рассказывающая о курсантке кадетского корпуса, которая должна сделать непростой выбор между любовью и победой, основана на личном опыте — Алена Шевченко училась в военной академии.

«Главный результат первого конкурса “Быстрый Start” — появление новых, качественных, востребованных у зрителя фильмов в линейке оригинального контента. Так, по итогам второго полугодия 2021 года “Собирайся, поедем на праздник” и “Зарница” вошли в 10 самых популярных фильмов на Start. Каждый из фильмов посмотрело более 66 тысяч домохозяйств. Короткометражное кино – это современный и востребованный формат, который позволяет взглянуть на актуальные, важные и порой сложные темы. Короткометражки с полным правом конкурируют с полнометражными фильмами и заслуженно входят в топы просмотров на видеосервисе», — рассказала Ирина Сосновая.

Маргарита Ленских, исполнительный директор агентства StarTalent: «Верю, что с помощью конкурса мы сможем открыть новые имена для российского кино и пригласить их в нашу команду. Сейчас StarTalent работает более чем с 50 талантами, но мы всегда продолжаем активный поиск новых актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, шоураннеров, кастинг-директоров, с которыми сможем менять индустрию. Поэтому мы возлагаем большие надежды на конкурс и уверены, что кто-то из участников точно станет нашим талантом».