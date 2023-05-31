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Протоколы об «ЛГБТ‑пропаганде» среди детей составлены на Premier, Start и «МегаФон ТВ»

Автор: БК

31 мая 2023

Суды назначены на конец июня

В отношении онлайн-кинотеатров Premier, Start и владельца «МегаФон ТВ», корпорации «Мегафон», составлены протоколы административных дел по статье 6.21.2 КоАП, ч. 2 — «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних. Внимание на это обратила «Медиазона» (признана Минюстом РФ иностранным агентом). 

Судебное заседание по делу ООО «Премьер» пройдет 21 июня в Мещанском районном суде, дело зарегистрировано 25 мая. Дело будет рассматривать судья Куликова Е.В.

Разбирательство по делу ПАО «МегаФон» назначено на 29 июня, его рассмотрит Тверской районный суд под председательством судьи Ореховой А.Ю.

ООО «Старт.Ру» будет судиться в Черемушкинском районе, дата заседания еще не назначена.

Часть 2 статьи 6.21.2 КоАП, по которой составили протоколы на онлайн-кинотеатры, предусматривает штраф для юридических лиц от одного до четырех млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
 

Фото: pxfuel.com

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