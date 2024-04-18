Кинофестиваль «Сандэнс» может сменить место проведения

Организаторы смотра рассматривают варианты новых локаций на 2027 год

Главный американский фестиваль независимого кино «Сандэнс», который с 1985 года проводится в штате Юта, может переехать на новое место к 2027 году. Об этом сообщает Indiewire.

Организаторы смотра объявили о том, что начали поиск потенциального места проведения фестиваля: сбор информации продлится до 1 мая, а обсуждение предложений – с 7 мая по 21 июня. Подчеркивается, что происходящее не означает 100% переезд «Сандэнса» на новое место – в частности, в отборе также примет участие и штат Юта.

Ожидается, что «Институт Сандэнс» объявит о своем решении в последнем квартале 2024 года или в первом квартале 2025-го. Новая локация рассматривается под традиционные январские даты проведения.

Ближайшие два смотра – в 2025-м и 2026-м годах – состоятся, как и раньше, в Парк-Сити. Тем не менее, если фестиваль захочет продлить контракт с городом после 2026 года, решение должно быть принято до этого октября – это крайний срок.

Фото: официальный сайт фестиваля