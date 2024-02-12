Во время Супербоула состоялась премьера трейлера новых приключений Дэдпула и Росомахи

Аудитория трансляции Супербоула вновь должна превысить 100 млн человек

Вчера в Лас Вегасе прошел долгожданный финал национального турнира по американскому футболу между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти-Найнерс».

Трансляцию можно было посмотреть на телеканале CBS. Вскоре вещатель отчитается о том, какой объем аудитории смогло собрать главное спортивное событие года для жителей Америки. Пока же известно, что стоимость 30-секундного рекламного слота в этом году осталась на рекордном уровне и вновь, как и год назад, составила $7 млн. До этого рекордом по данному показателю отметился 2022 год, когда полминуты рекламного времени стоили $6,5 млн.

Рост расходов на рекламу во время Супербоула говорит о том, что данное мероприятие постепенно возвращает себе статус одного из главных медиасобытий в году. После неуклонного снижения интереса к трансляции на протяжении второй половины десятых, в последние три года у финального матча наблюдается постоянный рост аудитории. В прошлом году он собрал по всей стране более 113,2 млн зрителей. Этот результат является вторым за всю историю наблюдений. Рекорд пока сохраняет 2015 год с результатом 114,4 млн человек.

За время трансляции зрители смогли посмотреть нескольких кинороликов, включая ТВ-спот к сериалу «Пацаны». Самым обсуждаемым из трейлеров, пожалуй, стоит признать первый тизер фильма ДЭДПУЛ И РОМОМАХА, который так и не показал Райана Рейнольдса и Хью Джекмана в одном кадре, но подтвердил проникновение Дэдпула в киновселенную Marvel. Также полноценными роликами были представлены фантастический фильм ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО, посредством которого 20th Century Studios запускает новую трилогию в рамках известной вселенной (события нового фильма разворачиваются спустя 300 лет после событий предыдущего картины с участием Цезаря, героя Энди Серкиса) и СМЕРЧИ, прямое продолжение одного из самых успешных фильмов-катастроф 90-х.

Во время перерывов также были показаны тизеры фэнтези WICKED: PART ONE (экранизация бродвейского мюзикла по мотивам произведений Грэгори Магуайра и Фрэнка Баума), хоррор-приквела ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, экшн-комедии КАСКАДЕРЫ с Райаном Гослингом и Эмили Блант, боевика MONKEY MAN (режиссерский дебют Дева Пателя в духе ДЖОНА УИКА), семейного проекта IF, сочитающего живые съемки и анмационных персонажей, где также играет Райан Рейнольдс, а также новые части мультфраншиз ГОЛОВОЛОМКА, ГАДКИЙ Я и КУНГ-ФУ ПАНДА.

Не обошлось и без традиционных забавных рекламных роликов с участием огромного числа звезд, включая Бена Аффлека, Кена Джонга, Джереми Реннера, Криса Пратта, Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера, Арнольда Шварценеггера и Дэнни Де Вито и многих других.

Фото: кадр со съемок фильма ДЭДПУЛ И РОМОМАХА