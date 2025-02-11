Минувший Супербоул вновь стал второй самой просматриваемой телепередачей в истории США

Трансляция финала собрала 126 млн зрителей на всех платформах

Стали известны рейтинги трансляции финала национального турнира по американскому футболу, который состоялся в воскресенье, 9 февраля.

Согласно предварительным цифрам Fox Corp, которые объединяют в себе данные Nielsen и собственную информацию компании, трансляция Супербоула этого года в общей сложности собрала 126 млн зрителей на всех платформах (Fox, Fox Deportes, Tubi, Telemundo и цифровые активы NFL). Это на 2,1% превышает прошлогодний результат в 123,4 млн.

Таким образом, Супербоул уже третий год подряд собирает рекордную аудиторию. Финал вновь стал второй самой просматриваемой телепередачей в истории США после демонстрации высадки «Аполлона-11» на Луну в 1969 году – тогда за ней наблюдало от 125 млн до 150 млн жителей США.

Напомним, что стоимость 30-секундного рекламного слота во время трансляции Супербоула в этом году составила $8 млн (на $1 млн выше, чем в 2024-м).